Dopage : peine allégée en appel pour le "Dr Mabuse" Bernard Sainz

Le 5 septembre 2017, ce naturopathe autoproclamé avait été condamné en correctionnelle à Caen à neuf mois de prison ferme et 20.000 euros d'amende. Le 12 décembre, le parquet général avait requis une peine deux fois plus lourde (30 mois d'emprisonnement dont 12 avec sursis) à l'encontre de Bernard Sainz pour aide au dopage entre mai 2007 et novembre 2010 dans le Calvados et en Ile-de-France.