Ad

Egan Bernal, qui a "déjà couru 60 kilomètres pendant environ 1h30 ou 2h" sans douleur, a écarté une éventuelle participation à la Vuelta (19 août au 11 septembre). "Ce serait trop dur une course de trois semaines. Ce serait peut-être trop demander à mon corps. Je ne serais pas en capacité de la savourer. On va le savoir avec le temps et c'est mon corps qui décidera. On ne peut pas participer à une course comme la Vuelta en improvisant. Si j'ai des douleurs, ça se verra et je ne pourrai pas terminer donc ça ne serait pas l'idéal", a-t-il précisé.

Tour du Pays Basque Il y avait Roglic et les autres : le Slovène prend directement les commandes IL Y A 42 MINUTES

Egan Bernal, vainqueur du Tour d'Italie 2021 Crédit: AFP

la course la plus difficile" de sa carrière, Egan Bernal se rapproche doucement mais sûrement d'un nouveau départ. Même s'il ne sera pas à Utrecht (Pays-Bas) pour le coup d'envoi du Tour d'Espagne, Egan Bernal a déjà impressionné par sa capacité à récupérer . Le Colombien a en effet été victime de multiples fractures : onze côtes, le fémur, une rotule, deux vertèbres thoraciques, l'odontoïde (cervicales), un métacarpien et un pouce. Après avoir vécu "" de sa carrière, Egan Bernal se rapproche doucement mais sûrement d'un nouveau départ.

Tour du Pays Basque Alaphilippe explique son modeste résultat : "J’ai dû changer de vélo en haut de la bosse" IL Y A UNE HEURE