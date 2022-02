Cyclisme

Elisa Balsamo en maillot arc-en-ciel : "Je veux faire une belle saison avec ce magnifique maillot"

Cyclisme - La championne du monde italienne Elisa Balsamo veut faire une belle saison avec le maillot arc-en-ciel et Trek Segafredo. Dans Cycling Show, l’Italienne explique qu'elle est très heureuse d’avoir rejoint cette nouvelle équipe et souhaite apprendre de ses coéquipières. Retrouvez son interview et ses attentes pour cette nouvelle saison en vidéo.

