Endurance, intensité, guerre entre potes… nos conseils pour optimiser vos sorties foncières

Tout routier le sait. La réussite d’une saison passe avant tout par un hiver studieux. On ne peut y échapper. Toutes ses sorties dans le froid, sous la pluie, à se demander ce que l’on fout là par ce temps de chien un dimanche matin, il faut se les farcir. Enchaîner les entraînements de manière régulière et progressive, c’est la base de la préparation foncière.

Comme le dit cette métaphore souvent reprise dans le monde de l’entraînement, c’est comme une pyramide à construire : faire des fondations larges et solides, pour que le sommet (le résultat) soit le plus haut et le plus clinquant possible. Ces sorties foncières, entamées dès la fin novembre, pour les plus pressés, après une coupure méritée, se font à basse intensité. Mais reste à savoir comment les calibrer.

Pour Samuel Bellenoue, nouvel entraîneur chez l’équipe belge Wanty Gobert Cycling Team après trois ans passés chez AG2R La Mondiale, le rythme type de votre virée doit se situer autour de 70% de votre réquence cardiaque maximale (FC Max). Si votre FC max se situe à 200 battements par minute, cela correspond à 140. Si elle se situe plutôt à 180, vous devrez donc évoluer autour de 126. A vous de faire votre propre calcul. "Après, au-delà de la moyenne cardiaque, je suis attentif à ce que mes coureurs n’évoluent pas à 90%- 95% de leur FC Max sur des durées assez longues", complète Samuel Bellenoue.

Rouler doucement pour mieux développer son coeur

Rouler à cette allure, modérée et régulière, ça peut être barbant, surtout l’hiver. Mais il faut passer par là. Car son intérêt est crucial : "En terme de débit max, on ne va pas gagner grand-chose, explique l’entraîneur de Guillaume Martin. Par contre, on va vraiment développer notre potentiel aérobie, notre capacité à récupérer des efforts maximaux qu’on fera plus tard dans l’année. Quand on fait des longues sorties, on développe un réseau de capillarité, des petits vaisseaux sanguins qui vont mieux irriguer le muscle. Et puis, cela induit un travail important pour le coeur. On imagine tout le temps que c’est lorsque qu’on est à fond que le coeur se muscle le plus, mais ce n’est pas tout à fait vrai. Le fait de le faire battre à basse intensité, ça va développer le ventricule gauche.”

Attention, petit cours de physiologie à venir. Mais accrochez-vous, promis, ça vaut le coup de comprendre. Vous avez tous entendu parler de la fameuse VO2 Max (consommation maximale d’oxygène) ? Cette valeur de référence dans les sports d’endurance, qui détermine en quelque sorte la taille du moteur et donc le potentiel d’un coureur, est défini par l’équation de Fick. Selon celle-ci, la consommation d’oxygène d’un individu est le produit du débit cardiaque avec la différence artério-veineuse en oxygène (c’est à dire la capacité d’un muscle à extraire l’oxygène du sang qui lui parvient).

La formule donne ceci : VO2 = Débit cardiaque (Qc) X Différence artério-veineuse (D(a-v)O2)

Ce qui nous intéresse ici, c’est le débit cardiaque. Il correspond à la fréquence cardiaque (en battements par minutes) multipliée par le volume d’éjection systolique (VES), c’est à dire la quantité de sang éjectée à chaque battement par le ventricule gauche. Ce volume dépend notamment de la taille du ventricule gauche du coeur. Plus il est gros, plus vous éjecterez de sang par battement en théorie. Et meilleur sera votre consommation d’oxygène. CQFD. Voilà, en partie, à quoi ça sert ses longues sorties d’hiver.

Les sorties hivernales, entre plaisir et travail, même chez les pros. Ici, Julian Alaphilippe et Bob Jungels.Getty Images

Ne pas hésiter à se débloquer le moteur

Mais cette période de construction n’est pas nécessairement synonyme de longues, froides et répétitives sorties d’ennui. Engranger les heures à tourner les jambes tranquillement, c’est bien. Mais cela ne suffit pas. L’hiver, et particulièrement janvier, peut aussi être fun. C’est l’occasion de travailler beaucoup de choses. N’en déplaise à certaines croyances dans un milieu où l’empirisme va néanmoins déclinant depuis le boom soudain, il y a une quinzaine d’années, de nouvelles technologies comme le capteur de puissance.

"C’est une erreur de dire qu’il faut faire 3000 kilomètres avant de faire un sprint, juge Samuel Bellenoue, l’entraîneur de Guillaume Martin (23e et 21e des deux derniers Tour de France). C’est complètement aberrant. Le travail d’endurance, c’est vrai, doit être prépondérant pendant la période hivernale. Mais à côté de ça, il y a à préparer tout ce qui est musculaire et neuro-musculaire pour être prêt, plus tard dans l’année, à encaisser les exercices spécifiques. Il faut préparer le moteur, mais aussi toute la mécanique autour."

Le risque de se limiter au foncier est de se transformer en diesel. En rouleau-compresseur incapable de changer de rythme, une sorte de Vasil KiryIenka, dans le sens péjoratif du terme. "Ce qui se passe quand on ne fait que de l’endurance, c’est que l’on s’habitue à avoir une fréquence cardiaque qui ne nous embête jamais, un débit ventilatoire où on est toujours dans le confort, constate Samuel Bellenoue. Puis le jour où on se dit qu’on va faire trois fois dix minutes de "seuil" (intensité limite au-dessus de laquelle la production d’acide lactique explose), ce n’est vraiment pas agréable et on a vite fait de se décourager. Tous les voyants se mettent au rouge d’un coup et on pourrait se dire qu’on n’est pas prêt ou que c’est trop dur. La transition est compliquée."

OK pour se faire la guerre entre potes... mais pas trop non plus

Il faut ainsi préparer le corps aux phases de travail d’intensité à venir, et ce dès la mi-janvier si vos premiers objectifs arrivent en début de printemps. Ce précepte s’accompagne d’une bonne nouvelle : si vous avez envie de vous débloquer le moteur dans une petite bosse, pas de problème. Ca fait du bien aux jambes. Et à la tête.

"Si tu fais une sortie de trois heures, et qu’à la fin tu fais la course pendant 5 minutes avec tes potes, c’est ok, y’a aucun souci, assure Samuel Bellenoue, qui met quand même une condition. Après, je sais ce que c’est pour avoir côtoyé le milieu cyclo et rouler parfois avec les copains. Au début c’est 5 minutes, puis la sortie suivante, c’est la dernière demi-heure et ainsi de suite ! Il ne faut pas tomber là-dedans. Après, si c’est juste se faire la guerre juste pendant 5 minutes à la fin, pas de problème. Il faut que ça reste une infime partie de la sortie."

Veillez quand même à roulotter un peu dans la foulée (10 à 20 minutes) afin de récupérer au mieux de cet effort violent. "Vu qu’on est moins en forme puisque c’est l’hiver, le taux d’acide lactique monte plus vite, décrit Samuel Bellenoue. Ce n’est pas grave, mais ça implique qu’il faut un plus de temps pour l’éliminer, ou plutôt le resynthétiser pour être exact. Si on arrête net après s’être mis à bloc, et qu’on doit enchaîner le lendemain, ça peut être préjudiciable à force. Mais si par contre il y a 2 jours de repos complet après la sortie, ça ne changera pas grand chose."

Si l’on roule seul, on peut très bien inclure dans sa sortie une tranche de 10 minutes où l’on enchaîne une minute à PMA (Puissance Maximale Aérobie, une intensité que l’on est capable de tenir environ 5 minutes quand on est en forme) suivie d’une minute de récupération. "Ca peut être aussi du 30’’- 30’’ pour commencer, car trente secondes ça passe encore mieux. Si on se trompe d’intensité au début, au moins on ne reste pas trop longtemps dans l’erreur, ça permet de moduler son effort de manière plus simple et précise on va dire. Après on peut aussi simplement faire des petits efforts répartis sur la sortie, genre six fois 2 minutes ou 10 fois 1 minute, en fonction du terrain." Concernant le plan musculaire, là aussi il y a beaucoup de choses à faire. Notamment au sujet de la force max et du sprint. Mais ça, ce sera à découvrir dans notre prochain volet.