On attendait une explication entre favori au sommet du Mont Bouquet, elle a eu lieu en deuxième rideau. Derrière les derniers fuyards dont Ben O'Connor (NTT Pro Cycling), vainqueur du jour, c'est Alberto Bettiol (EF Pro Cycling) qui a fait mal à tout le monde, à commencer par Benoît Cosnefroy (AG2R La Mondiale) et Alexys Brunel (Groupama-FDJ), les deux Français qui occupent les deux premières places du général. Cosnefroy, plus à l'aise sur les terribles pourcentages du final a résisté, ce qui lui permet de prendre la maillot de leader à Brunel.

Ces trois hommes devraient se disputer la victoire sur le contre-la-montre difficile autour d'Alès dimanche (10 kilomètres). Champion d'Europe juniors de la spécialité en 2016, double champion de France espoirs (2017, 2018) mais aussi Champion de France amateurs (2018), Brunel sera favori mais pourra-t-il reprendre 24 secondes à son compatriote ? Il faudra aussi résister à Alberto Bettiol qui pointe à 40 secondes du leader.

Sur l'étape du jour, c'est donc Ben O'Connor qui a été le plus fort. Longtemps accompagné de l'expérimenté Simon Clarke dans la dernière montée, l'Australien placé une accélération décisive dans les trois derniers kilomètres pour s'offrir sa troisième victoire professionnelle, la première depuis le Tour des Alpes 2018. Sur la ligne, il a devancé Simon Clarke et le jeune Kamil Malecki (24 ans).