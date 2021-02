Plus de quatre mois après l'annonce de son abandon lors du Tour, à cause de douleurs au dos, Egan Bernal fait son retour sur les routes françaises mercredi. Le vainqueur de la Grande Boucle 2019 sera au départ de l'Etoile de Bessèges, à Bellegarde (Gard). Une saison qui devait débuter en Espagne pour le Colombien avant que le Tour de la communauté de Valence (3 au 7 février) ne soit reporté à cause de la crise sanitaire.