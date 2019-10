Une victoire de plus pour Jacky Durand ! Le consultant cyclisme d'Eurosport a été récompensé lundi par le Prix 2019 du commentateur sportif, décerné par l'Association des Écrivains Sportifs. L'ancien coureur, au palmarès fourni (vainqueur du Tour des Flandres, deux fois champion de France, vainqueur de trois étapes sur le Tour...), a rejoint les antennes d'Eurosport après la fin de sa carrière, en 2004.

L'AES a également honoré Emmanuel Ruben, vainqueur du Grand Prix Sport et Littérature pour son livre Sur la route du Danube, Pierre Morat, lauréat du Prix du Beau Livre pour Free to run : courir pour être libre, Gilles Bornais, qui a remporté le prix du Document pour Le Nageur et ses démons, et Wilfrid Charles Heinz, récompensé du Prix Étranger Sport et Littérature pour son ouvrage Ce que cela coûte.