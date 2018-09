Eurosport Race : Les Italiens brillent à domicile, Yates toujours leader

Qu'est-ce que l'Eurosport Race ?

Etabli à l'instar de son homologue du tennis, l'Eurosport Race se base uniquement sur les résultats de la saison en cours, et prend en compte absolument toutes les courses professionnelles du calendrier. Ces dernières sont réparties en huit catégories selon leur prestige, leur importance ou encore leur ancienneté qui accordent plus ou moins de points. Au total, 10245 points sont décernés sur l'ensemble de la saison pour le classement général de l’ensemble des courses par étapes et 8672 sur les courses d’un jour, Mondiaux compris.

Le classement du 23 septembre

Avec les Mondiaux à l’approche, peu de membres du top 20 étaient engagés cette semaine sur les différentes épreuves du calendrier UCI. Seuls Arnaud Démare (Groupama-FDJ), décevant 49e du Tour de l’Eurométropole, et Dylan Groenewegen (Lotto NL-Jumbo), 14e de cette même course et 7e du Gooikse Pijl, ont couru. Et cela n’a pas suffi au Néerlandais, expulsé du top 20 par Romain Bardet. Le Français d’AG2R La Mondiale profite de sa 2e place au Tour de Toscane pour inscrire 60 points. Mais il reste bien loin du leader Simon Yates (Michelton-Scott). Le Britannique devance toujours Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) et Alejandro Valverde (Movistar).

Si Elia Viviani (Quick-Step Floors) est toujours au pied du podium, la semaine a toutefois été très belle pour les coureurs italiens. On pense notamment à Gianni Moscon (Sky), l’un des hommes forts de cette fin de saison et qu’il faudra surveiller lors des Mondiaux. Vainqueur du Tour de Toscane puis 3e de la Coppa Sabatini, le voilà désormais 100e de l’Eurosport Race. Un moins classement que l’homme de la semaine, Davide Ballerini. Le futur coureur d’Astana, toujours sous les couleurs d’Androni-Giocatolli, a remporté coup sur coup ce week-end le Memorial Pantani (devant Gaudu, Quintana ou Barguil) et le Trofeo Matteotti. De quoi engranger 240 points et s’offrir la remontée de la semaine (+ 103) et grimper à la 84e place.

Le Top 20 :

Coureur Equipe Nationalité Points Evolution 1 Simon Yates Michelton-Scott Grande-Bretagne 3528 = 2 Peter Sagan Bora-Hansgrohe Slovaquie 3493 = 3 Alejandro Valverde Movistar Espagne 3227 = 4 Elia Viviani Quick-Step Floors Italie 3131 = 5 Geraint Thomas Sky Grande-Bretagne 2991 = 6 Julian Alaphilippe Quick-Step Floors France 2671 = 7 Primoz Roglic Lotto NL-Jumbo Slovénie 2345 = 8 Christopher Froome Sky Grande-Bretagne 1956 = 9 Michal Kwiatkowski Sky Pologne 1835 = 10 Tom Dumoulin Sunweb Pays-Bas 1813 = 11 Greg Van Avermaet BMC Belgique 1741 = 12 Arnaud Démare Groupama-FDJ France 1740 = 13 Michael Matthews Sunweb Australie 1720 = 14 Miguel Angel Lopez Astana Colombie 1475 = 15 Alexander Kristoff UAE Team Emirates Norvège 1442 = 16 Tim Wellens Lotto-Soudal Belgique 1373 = 17 Niki Terpstra Quick-Step Floors Pays-Bas 1360 = 18 Michael Valgren Astana Danemark 1338 = 19 Pascal Ackermann Bora-Hansgrohe Allemagne 1330 = 20 Romain Bardet AG2R La Mondiale France 1294 + 1

La future pépite "en forme" : Jasper Philipsen (Hagens Berman Axeon)

C’est sans doute le classicman belge du futur ! Déjà 2e du Tour des Flandres et 1er de Paris-Tours chez les Espoirs en 2017, Philipsen est en train de réussir une première année professionnelle de très haut niveau. Vainqueur de deux courses, le Belge s’était déjà offert un succès de prestige sur le Tour de l’Utah (4e étape) avant de remporter sa première classique début septembre, à l’occasion du Gylne Gutuer (1.2). Déjà auteur en mars d’une grande performance sur la classique des Trois Jours de la Panne (3e, derrière Viviani et Ackermann), Philipsen a encore montré ses qualités sur le Tour de l’Eurométropole (4e) au terme d’une course rendue dantesque par la pluie.

Le top 5 des Conti (Pro ou non) qui évolueront en World Tour l’an prochain :

62. Ivan Ramiro Sosa (Androni-Giocatolli et futur Trek-Sgafredo), 558 pts

84. Davide Ballerini (Androni-Giocatolli et futur Astana), 456 pts

105. Jan Tratnik (CCC Sprandi Polkowice et futur Bahrain-Merida), 375 pts

133. Gulio Ciccone (Bardiana-CSF et futur Trek-Segafredo), 311 pts

134. Matteo Moschetti (Polartec-Kometa et futur Trek-Segafredo), 303 pts

Les Français

En attendant les Mondiaux, Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors) conserve bien évidemment le leadership du classement national, avec une marge conséquente sur son dauphin, Arnaud Démare (Groupama-FDJ). Troisième, Romain Bardet lui a fait cette semaine son retour dans le top 20 mondial, grâce à sa 2e place du Tour de Toscane.

Un résultat à l’image des performances tricolores sur les semi-classiques italiens, avec quatre Français dans le top 10 de la Coppa Sabatini (Vuillermoz, Simon, Cosnefroy et Barguil) et deux au Memorial Pantani, avec notamment la 2e place de David Gaudu (Groupama-FDJ), son premier podium depuis la 3e étape du Tour de l’Ain 2017. La place de dauphin, c’est aussi celle de Christophe Laporte (Cofidis), battu par Philippe Gilbert sur le GP d’Isbergues et par le surnombre des Quick-Step Floors, avec Florian Sénéchal, 3e. Un résultat qui permet toutefois au sprinteur de la Cofidis de conforter sa place dans le top 50 mondial.

Les Français du top 50 :

6. Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors), 2671 pts

12. Arnaud Démare (Groupama-FDJ), 1740 pts

20. Romain Bardet (AG2R La Mondiale), 1294 pts

31. Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), 960 pts

43. Christophe Laporte (Cofidis), 837 pts

Les courses de la semaine :

Course en ligne des Mondiaux (catégorie 3)

700 pts pour le vainqueur

550 pts pour le 2e

275 pts pour le 3e

Les 20 premiers (70 pts pour le 10e, 1 pt pour le 20e) marquent des points.

Contre-la-montre des Mondiaux (catégorie 3)

400 pts pour le vainqueur

Les 10 premiers (5 pts pour le 10e) marquent des points

Famenne Ardenne Classic (catégorie 7)

120 pts pour le vainqueur

Les 10 premiers (2 pts pour le 10e) marquent des points

Tour of Almaty (catégorie 7, deux étapes)

80 pts pour le vainqueur final

Les 10 premiers du général (2 pts pour le 10e) et les 3 premiers des classements annexes (5, 3 et 1) marquent des points ainsi que les 3 premiers de chaque étape (30, 15 et 5).

Tour de Banyuwani Ijen (catégorie 8, quatre étapes)

60 pts pour le vainqueur final

Les 5 premiers du général (5 pts pour le 5e) marquent des points ainsi que les tous les vainqueurs d’étape (20)

Tour of Black Sea (catégorie 8, trois étapes)

60 pts pour le vainqueur final

Les 5 premiers du général (5 pts pour le 5e) marquent des points ainsi que les tous les vainqueurs d’étape (20)

Grand Prix Chantal Biya (catégorie 8, cinq étapes)

60 pts pour le vainqueur final

Les 5 premiers du général (5 pts pour le 5e) marquent des points ainsi que les tous les vainqueurs d’étape (20)