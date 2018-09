Eurosport Race : Un podium inchangé et une fusée nommée Matthews

Qu'est-ce que l'Eurosport Race ?

Etabli à l'instar de son homologue du tennis, l'Eurosport Race se base uniquement sur les résultats de la saison en cours, et prend en compte absolument toutes les courses professionnelles du calendrier. Ces dernières sont réparties en huit catégories selon leur prestige, leur importance ou encore leur ancienneté qui accordent plus ou moins de points. Au total, 10245 points sont décernés sur l'ensemble de la saison pour le classement général de l’ensemble des courses par étapes et 8672 sur les courses d’un jour, Mondiaux compris.

Le classement du 9 septembre

Si la Vuelta occupe toujours une partie des dix premiers (Sagan, Viviani, Valverde et Yates), le top 10 a connu quelques bouleversements cette semaine, à l’image de la 5e place glanée par Primoz Roglic (Lotto NL-Jumbo), grâce à sa 3e place sur un Tour de Grande-Bretagne gagnée par Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors, 4e). Il éjecte du même coup Alejandro Valverde (Movistar, 6e) du top 5 de l’Eurosport Race pour la toute première fois. L’autre mouvement concerne Greg Van Avermaet (BMC), malheureux sur les épreuves canadiennes (2e et 3e) mais nouveau 10e, pour un point devant Arnaud Démare (Groupama-FDJ).

Vidéo - GP Québec : Matthews a mis la misère à tout le monde dans l'emballage final 02:31

Mais l’homme de la semaine est bien Australien. Vainqueur de la classique de Québec vendredi, le coureur de la Sunweb a remis ça ce dimanche en s’imposant à Montréal. Deux succès et 800 points qui lui permettent d’enfin entrer dans le top 20 (12e). Une juste récompense pour celui qui est en pleine bourre depuis un mois (2e du BinckBank Tour + 1 étape, 4e de la Bretagne Classic). En débordant Sonny Colbrelli à 50m de l’arrivée du GP de Montréal, Matthews prive du même coup l’Italien de la Bahrain-Merida du top 20 (24e, à 86pts du 20e).

Vidéo - Après Québec, Montréal : Matthews se régale ! 02:50

Le Top 20 :

Coureur Equipe Nationalité Points Evolution 1 Peter Sagan Bora-Hansgrohe Slovaquie 3271 = 2 Geraint Thomas Sky Grande-Bretagne 2991 = 3 Elia Viviani Quick-Step Floors Italie 2686 = 4 Julian Alaphilippe Quick-Step Floors France 2561 = 5 Primoz Roglic Lotto NL-Jumbo Slovénie 2345 + 1 6 Alejandro Valverde Movistar Espagne 2297 - 1 7 Simon Yates Michelton-Scott Grande-Bretagne 1966 = 8 Christopher Froome Sky Grande-Bretagne 1956 = 9 Tom Dumoulin Sunweb Pays-Bas 1813 = 10 Greg Van Avermaet BMC Belgique 1741 + 5 11 Arnaud Démare Groupama-FDJ France 1740 - 1 12 Michael Matthews Sunweb Australie 1720 + 14 13 Michal Kwiatkowski Sky Pologne 1535 - 2 14 Alexander Kristoff UAE Team Emirates Norvège 1442 - 2 15 Tim Wellens Lotto-Soudal Belgique 1373 - 2 16 Niki Terpstra Quick-Step Floors Pays-Bas 1360 - 2 17 Michael Valgren Astana Danemark 1258 + 1 18 Pascal Ackermann Bora-Hansgrohe Allemagne 1330 - 2 19 Romain Bardet AG2R La Mondiale France 1234 - 1 20 Dylan Groenewegen Lotto NL-Jumbo Pays-Bas 1121 - 1

Le stagiaire de la semaine : Dmitry Strakhov (Katusha-Alpecin)

Il confirme ! Excellent sur l’Artic Race (9e) début août pour sa première course en qualité de stagiaire pour Katusha-Alpecin, le Russe - qui évoluait cette saison sous les couleurs de la formation continentale Lokosphinx – a de nouveau brillé cette semaine, sur les routes du Tour de Grande-Bretagne. Profitant du bon contre-la-montre par équipes de la Katusha (3e), il a pris la 8e place du général. Le seul du top 10 à ne pas être en World Tour depuis janvier…

Dmitry Strakhov (Katusha-Alpecin), lors du Tour de Grande-Bretagne 2018Getty Images

Les 5 coureurs que l’on ne voit plus depuis avril :

16. Niki Terpstra (Quick-Step Floors), avec 1360 pts (3e avec 1330 pts au 29 avril)

35. Tiesj Benoot (Lotto-Soudal), avec 840 pts (10e avec 820 pts)

37. Marc Soler (Movistar), avec 815 pts (11e avec 790 pts)

41. Philippe Gilbert (Quick-Step Floors), avec 766 pts (16e avec 675 pts)

68. Jay McCarthy (Bora-Hansgrohe), avec 464 pts (28e avec 456pts)

Niki Terpstra lors du Tour des FlandresGetty Images

Les Français

Si certains Français brillent sur les routes de la Vuelta, les autres ne sont pas en reste. Toujours solide leader du clan tricolore avec 821 pts d’avance sur son dauphin, Arnaud Démare, Julian Alaphilippe a profité du Tour de Grande-Bretagne pour creuser encore un peu plus avec la concurrence. Vainqueur du général, d’une étape, deux fois deuxième, le Français a marqué de son empreinte l’épreuve britannique. Idéal dans l’optique des Mondiaux d’Innsbruck.

Mais il n’est pas le seul à avoir levé les bras cette semaine puisque Julien Simon a confirmé la saison resplendissante de la formation Cofidis (21 succès et deux jours en rouge sur la Vuelta) en s’imposant sur le Tour du Doubs, devant les Bardet, Calmejane et autres Guillaume Martin. On n’oubliera pas non plus les belles performances de la Groupama-FDJ sur les classiques canadiennes. Incapable de lutter avec la fusée Michael Matthews, la formation de Marc Madiot a toutefois multiplié les places d’honneur (7e et 10e à Québec, 12e à Montréal), le tout sans Pinot et Démare. Pas si mal mais insuffisant pour permettre à la France de compter un cinquième membre dans le top 50. En attendant la semaine prochaine…

Vidéo - Alaphilippe avait de la marge 02:43

Les Français du top 50 :

4. Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors), avec 2561 pts

11. Arnaud Démare (Groupama-FDJ), avec 1740 pts

19. Romain Bardet (AG2R La Mondiale), avec 1234 pts

40. Christophe Laporte (Cofidis), avec 767 pts

Les courses de la semaine :

Tour d’Espagne (catégorie 2, vingt-et-une étapes)

800 pts pour le vainqueur final

500 pts pour le 2e

300 pts pour le 3e

Les 20 premiers du général (70 pts pour le 10e, 5 pts pour le 20e) ainsi que les 3 premiers des classements annexes (150, 75, 35) marquent des points.

Les 10 premiers (120 pts pour le vainqueur, 1 pt pour le 10e) ainsi que les porteurs des maillots rouge (30), vert et blanc à pois bleu (10) marquent des points sur chaque étape.

Tour de Slovaquie (catégorie 7, cinq étapes)

80 pts pour le vainqueur final

Les 10 premiers du général (2 pts pour le 10e) marquent des points ainsi que les 3 premiers par étapes (35, 15 et 5) et les 3 premiers des classements annexes (5, 3 et 1).

Tour de Chine I (catégorie 7, huit étapes)

80 pts pour le vainqueur final

Les 10 premiers du général (2 pts pour le 10e) marquent des points ainsi que les 3 premiers par étapes (35, 15 et 5) et les 3 premiers des classements annexes (5, 3 et 1).

Tour de la Réconciliation-Tour de Côte d’Ivoire (catégorie 8, sept étapes)

60 pts pour le vainqueur final

Les 5 premiers du général (5 pts pour le 5e) marquent des points ainsi que les tous les vainqueurs d’étape (20)

Tour of Cappadocia (catégorie 8, trois étapes)

60 pts pour le vainqueur final

Les 5 premiers du général (5 pts pour le 5e) marquent des points ainsi que les tous les vainqueurs d’étape (20)

Primus Classic (catégorie 6)

180 pts pour le vainqueur

Les 10 premiers (4 pts pour le 10e) marquent des points

Grand Prix de Wallonie (catégorie 7)

120 pts pour le vainqueur

Les 10 premiers (2 pts pour le 10e) marquent des points

Championnat des Flandres (catégorie 7)

120 pts pour le vainqueur

Les 10 premiers (2 pts pour le 10e) marquent des points

Coppa Agostini (catégorie 7)

120 pts pour le vainqueur

Les 10 premiers (2 pts pour le 10e) marquent des points

Grand Prix Jef Scherens (catégorie 7)

120 pts pour le vainqueur

Les 10 premiers (2 pts pour le 10e) marquent des points

Coppa Bernocchi (catégorie 7)

120 pts pour le vainqueur

Les 10 premiers (2 pts pour le 10e) marquent des points

International Raiffeisen Grand Prix Judendorf-Strassengel (catégorie 8)

75 pts pour le vainqueur

Les 5 premiers (5 pts pour le 5e) marquent des points