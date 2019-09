Le classement au 15 septembre

Au bout de six mois de leadership, Julian Alaphilippe a donc dû rendre son trône. Le Français a certes perdu ses points acquis sur le Tour de Grande-Bretagne l'an dernier mais cela n'aurait pas suffi. Vainqueur de la Vuelta avec une étape et le classement par points, porteur du maillot rouge pendant onze jours, Primoz Roglic a écrasé la concurrence pour s'offrir l'ahurissant total de 1812 (!) points. Désormais fort de 4393 unités, le Slovène de la Jumbo-Visma domine un podium complété par Julian Alaphilippe et Egan Bernal.

Excellent deuxième de la Vuelta, Alejandro Valverde quitte pourtant le podium, la faute à une seule victoire d'étape (contre deux et le maillot vert l'an passé), et se retrouve 5e, derrière Jakob Fuglsang (Astana), lui aussi vainqueur d'étape. Absent de l'épreuve après sa bonne édition 2018, Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) sort lui d'un top 10 (11e) désormais fort de dix nationalités différentes mais sa chute n'a rien à voir avec celle de Simon Yates. Le Britannique de la Mitchelton-Scott, tenant du titre de la Vuelta, n'y était pas cette année et son absence lui coûte 45 places (55e). Tout le contraire de Tadej Pogacar.

Vidéo - Une montée courte et des forts pourcentages ? C'était du gâteau pour Valverde : l'arrivée en vidéo 01:49

Troisième au général notamment, le Slovène d'UAE Team Emirates s'est offert la remontée de la semaine : 74e dimanche dernier, le voici 15e de l'Eurosport Ranking, juste derrière un Sam Bennett (Bora-Hansgrohe, 14e) en grande forme sur les routes espagnoles (deux étapes + trois 2e places). Pogacar devance notamment Nairo Quintana (Movistar, 19e), pourtant auteur d'une remontée de 14 places grâce à sa Vuelta rentable (4e et une étape) mais décevante, mais aussi Miguel Angel Lopez. Le Colombien d'Astana, seulement 5e (contre 3e en 2018), perd 8 places et sort du top 20 (22e).

Il faut dire que Lopez a également vu passer la fusée Mathieu Van der Poel. Irrésistible, le Néerlandais s'est offert le Tour de Grande-Bretagne (plus trois étapes) pour empiler 285 points. Suffisant pour remonter au 12e rang mais pas pour dépasser Greg Van Avermaet. Le champion olympique de la CCC Team, 2e et 3e des classiques canadiennes l'an dernier, a réussi l'exploit de faire encore mieux en 2019 en prenant la 3e place à Québec avant de s'imposer à Montréal. De quoi faire son entrée dans le top 10 pour la première fois depuis fin mars. Tenant des deux courses, Michael Matthews (Sunweb) perd lui sa place dans le top 20 (- 12, 25e).

Vidéo - Alaphilippe a tenté mais Van Avermaet était le plus costaud : l'arrivée du GP de Montreal 02:33

Le Top 20 de l'Eurosport Ranking :

Classement Nom Equipe Nationalité Points Evolution 1 Primoz Roglic Jumbo-Visma Slovénie 4393 + 4 2 Julian Alaphilippe Deceuninck-Quick Step France 3994 - 1 3 Egan Bernal Team INEOS Colombie 2890 - 1 4 Jakob Fuglsang Astana Danemark 2664 + 2 5 Alejandro Valverde Movistar Espagne 2621 - 2 6 Elia Viviani Deceuninck-Quick Step Italie 2251 - 2 7 Peter Sagan Bora-Hansgrohe Slovaquie 2159 = 8 Caleb Ewan Lotto-Soudal Australie 2151 + 1 9 Pascal Ackermann Bora-Hansgrohe Allemagne 2038 + 2 10 Greg Van Avermaet CCC Team Belgique 1874 + 2 11 Thibaut Pinot Groupama-FDJ France 1862 - 3 12 Mathieu Van der Poel Corendon-Circus Pays-Bas 1698 + 9 13 Dylan Groenewegen Jumbo-Visma Pays-Bas 1679 + 2 14 Sam Bennett Bora-Hansgrohe Irlande 1648 + 15 15 Tadej Pogacar UAE Team Emirates Slovénie 1533 + 59 16 Richard Carapaz Movistar Equateur 1507 = 17 Alexander Kristoff UAE Team Emirates Norvège 1501 = 18 Vincenzo Nibali Bahrain-Merida Italie 1450 = 19 Nairo Quintana Movistar Colombie 1436 + 14 20 Adam Yates Mitchelton-Scott Grande-Bretagne 1422 =

Le "tube" de ces trois semaines : Tadej Pogacar

Comment pourrait-on parler de quelqu'un d'autre après ce qu'il nous a proposé sur ce Tour d'Espagne ? Il faudra sans doute du temps pour se rendre complètement compte de l'exploit réalisé par le jeune Slovène de 20 ans… Benjamin de l'épreuve, pour son premier Grand Tour, le grimpeur de l'UAE Team Emirates s'est offert 3 étapes, et à la pédale s'il vous plait !

Mais, comme si ça ne suffisait pas, il est monté sur le podium final à seulement 20 ans et 2359 jours, devenant le plus jeune à le réussir sur un Grand Tour depuis 1974 et le dixième de l'histoire seulement à y parvenir avant ses 21 ans. En accumulant ainsi la modique somme de 907 points, Pogacar s'offre une remontée de 59 places pour intégrer le top 15 pour la première fois de sa carrière. Et dire que c'est sa première année professionnelle…

Vidéo - Numéro de Pogacar, lutte pour le podium et Roglic quasi sacré : les temps-forts de la 20e étape 06:02

Le top 5 des remontées de la semaine :

+ 1332 places (+ 335 pts) pour Angel Madrazo (Burgos-BH, 336 pts), de 1461e à 129e

+ 72 places (+ 122 pts) pour Alex Aranburu (Caja Rural-Seguros RGA, 347 pts), de 197e à 125e

+ 59 places (+ 907 pts) pour Tadej Pogacar (UAE Team Emirates, 1533 pts), de 74e à 15e

+ 27 places (+ 164 pts) pour Sergio Higuita (EF Education First, 653 pts), de 95e à 68e

+ 20 places (+ 290 pts) pour Diego Ulissi (UAE Team Emirates, 1026 pts), de 54e à 34e

Le top 5 des dégringolades de la semaine :

- 116 places (- 654 pts) pour Enric Mas (Deceuninck-Quick Step, 290 pts), de 40e à 156e

- 76 places (- 140 pts) pour Nacer Bouhanni (Cofidis, 225 pts), de 122e à 198e

- 45 places (- 1412 pts) pour Simon Yates (Mitchelton-Scott, 716 pts), de 10e à 55e

- 26 places (- 360 pts) pour Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida, 704 pts), de 32e à 58e

- 17 places (- 110 pts) pour Patrick Konrad (Bora-Hansgrohe, 410 pts), de 88e à 105e

Simon Yates, en défaillance lors du chrono de Saint-Marin sur le Giro 2019Getty Images

Les Français

Un Français bouté du trône de leader, un autre du top 10… La semaine a encore été difficile pour les cadors du cyclisme tricolore, à l'image d'un Julian Alaphilippe trop juste sur les classiques canadiennes (7e et 13e). Si Bryan Coquard (Vital Concept-B&B Hotels, 46e du Ranking) et Arnaud Démare (Groupama-FDJ, 52e) ont respectivement gagné trois et cinq places, ils ne le doivent pas à leurs performances puisqu'aucun d'eux n'a marqué de point cette semaine. Finalement, ce sont des "seconds-couteaux" que sont venus les bonnes performances tricolores de la semaine, comme souvent depuis un mois.

Difficile de ne pas commencer par Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step), unique Français vainqueur d'étape sur le Vuelta. Le "TGV de Clermont" a décroché la timbale à Tolède, sur la 19e étape, son premier succès sur un Grand Tour. De quoi plus que doubler son total (de 128 à 324 pts) et faire son entrée dans le top 150 (135e). Meilleur grimpeur de l'épreuve pour sa première course de trois semaines, Geoffrey Bouchard (AG2R La Mondiale) a connu les honneurs du podium à Madrid et fait son entrée dans le top 200 (191e). Enfin, si cela ne lui a pas permis d'engranger beaucoup des points (45), Nicolas Edet (Cofidis) n'oubliera jamais cette Vuelta, dont il a été un jour le leader et qu'il a bouclé à la 18e place.

Vidéo - Le peloton aux trousses mais solide jusqu'au bout : l'arrivée victorieuse de Cavagna en vidéo 03:03

Les Français du top 50 :

2. Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), 3994 pts (- 1)

11. Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), 1862 pts (- 3)

24. Romain Bardet (AG2R La Mondiale), 1291 pts (- 2)

46. Bryan Coquard (Vital-Concept B&B Hotels), 784 pts (+ 3)

Le top 5 des coureurs qui ont le plus à perdre cette semaine :

Davide Ballerini (Astana), 200 de ses 415 points

Kaden Groves (Mitchelton-Scott), 70 de ses 189 points

Gianni Moscon (Team INEOS), 150 de ses 628 points

Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), 150 de ses 665 points

Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma), 110 de ses 1679 points

Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), avant la Brussels ClassicGetty Images

Le calendrier de la semaine :

Tour de Slovaquie (catégorie 7, quatre étapes)

80 pts pour le vainqueur final

Les 10 premiers du général (2 pts pour le 10e) marquent des points ainsi que les 3 premiers par étape (30, 15 et 5) et les 3 premiers des classements annexes (5, 3 et 1)

Tour de Chine II (catégorie 7, sept étapes)

80 pts pour le vainqueur final

Les 10 premiers du général (2 pts pour le 10e) marquent des points ainsi que les 3 premiers par étape (30, 15 et 5) et les 3 premiers des classements annexes (5, 3 et 1)

Tour de Siak (catégorie 8, quatre étapes)

60 pts pour le vainqueur final

Les 5 premiers du général (5 pts pour le 5e) marquent des points

Tour de Kayseri (catégorie 8, deux étapes)

60 pts pour le vainqueur final

Les 5 premiers du général (5 pts pour le 5e) marquent des points

Primus Classic (catégorie 6)

180 pts pour le vainqueur

Les 10 premiers (4 pts pour le 10e) marquent des points

Giro della Toscana (catégorie 7)

100 pts pour le vainqueur

Les 10 premiers (2 pts pour le 10e) marquent des points

Coppa Sabatini (catégorie 7)

100 pts pour le vainqueur

Les 10 premiers (2 pts pour le 10e) marquent des points

Memorial Marco Pantani (catégorie 7)

100 pts pour le vainqueur

Les 10 premiers (2 pts pour le 10e) marquent des points

Trofeo Matteotti (catégorie 7)

100 pts pour le vainqueur

Les 10 premiers (2 pts pour le 10e) marquent des points

Grand Prix de Wallonie (catégorie 7)

100 pts pour le vainqueur

Les 10 premiers (2 pts pour le 10e) marquent des points

Kampioenschap van Vlaanderen (catégorie 7)

100 pts pour le vainqueur

Les 10 premiers (2 pts pour le 10e) marquent des points

Gooikse Pijl (catégorie 7)

100 pts pour le vainqueur

Les 10 premiers (2 pts pour le 10e) marquent des points

Grand Prix d'Isbergues (catégorie 7)

100 pts pour le vainqueur

Les 10 premiers (2 pts pour le 10e) marquent des points