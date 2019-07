Eurosport Ranking : Alaphilippe seul au monde, Bernal sur le podium

Le classement du 28 juillet

Julian Alaphilippe n'en finit plus d'écraser l'Eurosport Ranking. Déjà un large leader avant le mois de juillet, le Français de la Deceuninck-Quick Step a encore accéléré le tempo ces dernières semaines. Auteur d'un Tour exceptionnel avec deux victoires d'étapes, quatorze jours en jaune et une 5e place au général, le puncheur tricolore a engrangé l'ahurissante somme de 1411 points. Un total supérieur à celui d'Egan Bernal (1390), pourtant vainqueur du Tour ! Le premier Colombien à remporter la Grande Boucle remonte toutefois à la 2e place à la place d'un Primoz Roglic (Jumbo-Visma) absent de cette 106e édition et qui tombe du podium (4e) en perdant donc ses points de 2018 (4e du général + une étape). Encore dans le top 10 du Tour à 39 ans, Alejandro Valverde (Movistar) conserve lui sa 3e place avant une fin de saison où il aura beaucoup de points à défendre.

Vidéo - Alaphilippe, trois semaines d'ivresse et d'épopée 05:56

Meilleur sprinteur de cette 106e édition avec trois victoires d'étapes, Caleb Ewan fait lui un grand bond en avant. L'Australien de la Lotto-Soudal gagne 22 places (12e) et est l'un des deux coureurs à faire son entrée dans le top 20, en compagnie de Tim Wellens (Lotto-Soudal, 20e), longtemps maillot à pois. A la lutte pour la 3e place (finalement revenue au Néerlandais) sur la Grande Boucle, Emanuel Buchmann et Steven Kruijswijk s'offrent également de belles remontées. L'Allemand de la Bora-Hansgrohe est désormais 26e (1265 pts) tandis que le leader de la Jumbo-Visma est un peu plus loin (34e, 1101 pts).

Deux des grands perdants de ce mois de juillet se nomment eux Peter Sagan et, surtout, Geraint Thomas. Le Slovaque de la Bora-Hansgrohe, pourtant vainqueur d'étape et maillot vert pour la 7e fois de sa carrière, perd plus de 400 points par rapport à 2018 et chute du 4e au 10e rang. Tenant du titre sur la Grande Boucle, Geraint Thomas (INEOS) sort lui du top 30 (36e) malgré sa deuxième place au général. Certes sans victoire d'étape. Mais le Britannique s'en sort toujours mieux que Tom Dumoulin. Absent d'un Tour dont il avait pris la 2e place l'an passé, le Néerlandais de la Sunweb sort du top 20 et se retrouve à la 48e place, juste devant son compatriote et maillot jaune deux jours sur la Grande Boucle, Mike Teunissen (Jumbo-Visma, 49e).

Vidéo - Teunissen a dompté Sagan sur le fil : L'arrivée de la 1re étape 02:59

L'autre Ineos à l'accompagner sur le podium du Tour, Christopher Froome, a connu une chute encore plus violente puisqu'il est tombé au 1466e rang, avec un seul point au compteur. Fernando Gaviria (UAE Team Emirates), vainqueur de deux étapes (+ 1 jour en jaune) l'an dernier, a dû déclarer forfait cet été et perd 34 places (67e). Présent mais transparent un an après un top 10 et une victoire d'étape, Daniel Martin tombe lui au 75e rang. Enfin, parmi les performances notables n'ayant pas eu lieu sur le Tour de France, on notera les remontées d'Alvaro Hodge (65e, +7) et Remco Evenepoel (142e, + 21), respectivement vainqueur de trois étapes et 8e avec un succès d'étape sur l'Adriatica Ionica Race.

Le Top 20 de l'Eurosport Ranking :

Classement Nom Equipe Nationalité Points Evolution 1 Julian Alaphilippe Deceuninck-Quick Step France 4515 = 2 Egan Bernal Team INEOS Colombie 2890 + 15 3 Alejandro Valverde Movistar Espagne 2753 = 4 Primoz Roglic Jumbo-Visma Slovénie 2641 - 2 5 Elia Viviani Deceuninck-Quick Step Italie 2566 + 2 6 Jakob Fuglsang Astana Danemark 2474 - 1 7 Thibaut Pinot Groupama-FDJ France 2409 + 3 8 Simon Yates Mitchelton-Scott Grande-Bretagne 2408 + 1 9 Pascal Ackermann Bora-Hansgrohe Allemagne 2368 - 3 10 Peter Sagan Bora-Hansgrohe Slovaquie 2246 - 6 11 Michael Matthews Sunweb Australie 2010 + 2 12 Caleb Ewan Lotto-Soudal Australie 1857 + 22 13 Miguel Angel Lopez Astana Colombie 1744 + 1 14 Dylan Groenewegen Jumbo-Visma Pays-Bas 1609 + 4 15 Olivier Naesen AG2R La Mondiale Belgique 1539 + 8 16 Michael Kwiatkowski Team INEOS Pologne 1513 + 3 17 Richard Carapaz Movistar Equateur 1512 + 3 18 Greg Van Avermaet CCC Team Belgique 1479 - 7 19 Mathieu Van der Poel Corendon-Circus Pays-Bas 1478 + 3 20 Tim Wellens Lotto-Soudal Belgique 1473 + 10

"L'autre prodige" du mois : Remco Evenepoel

Il va falloir s'habituer à les voir truster le haut de l'affiche. Egan Bernal, Tadej Pogacar, Jasper Philipsen, Remco Evenepoel sont autant de prodiges destinés à multiplier les victoires. Si le Colombien est forcément l'homme du mois, cela n'a pas empêché le Belge de la Deceuninck-Quick Step d'également faire parler de lui ces derniers jours. A 19 seulement (!), le natif de Schepdaal s'est offert samedi son 3e succès de la saison sur les routes de l'Adriatica Ionica Race.

En retrait au général final (8e) en raison d'une première et dernière étape où il se sera fait piéger, le jeune Belge a tenté en vain sa chance lors de l'étape reine (9e) avant de réessayer le lendemain. Avec réussite cette fois. Parti à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée en compagnie de Fausto Masnada, Evenepoel a écœuré l'Italien, pourtant solide moteur, avant de s'imposer à Cormòns-Monte Quarin avec plus de deux minutes d'avance sur le groupe des favoris. Un exploit physique monumental qui prouve une nouvelle fois – si besoin était encore – que le Belge est un futur très grand.

Vidéo - Un nouveau numéro et un 3e succès de la saison pour Evenepoel : l'arrivée de la 3e étape 02:44

Le Top 5 des remontées de la semaine :

+ 48 places (+ 345 pts) pour Mike Teunissen (Jumbo-Visma, 805 pts), de 95e à 47e

+ 36 places (+ 121 pts) pour Richie Porte (Trek-Segafredo, 506 pts), de 120e à 84e

+ 30 places (+ 250 pts) pour Rigoberto Uran (EF Education First, 806 pts), de 76e à 46e

+ 22 places (+ 775 pts) pour Caleb Ewan (Lotto-Soudal, 1857 pts), de 34e à 12e

+ 18 places (+ 485 pts) pour Emanuel Buchmann (Bora-Hansgrohe, 1265 pts), de 44e à 26e

Vidéo - Et Ewan surgit : La victoire de l'Australien vue d'hélicoptère 00:51

Le Top 5 des dégringolades de la semaine :

- 1390 places (- 585 pts) pour Christopher Froome (Team INEOS, 1 pt), de 75e à 1465e

- 41 places (- 151 pts) pour Ilnur Zakarin (Katusha-Alpecin), 332 pts), de 90e à 131e

- 39 places (- 450 pts) pour Daniel Martin (UAE Team Emirates, 570 pts), de 36e à 75'

- 34 places (- 440 pts) pour Fernando Gaviria (UAE Team Emirates, 643 pts), de 33e à 67e

- 33 places (- 950 pts) pour Tom Dumoulin (Sunweb, 748 pts), de 15e à 48e

Chris FroomeGetty Images

Les Français

L'homme du mois est forcément Julian Alaphilippe. Large leader du classement mondial, encore plus du classement national, le puncheur de la Deceuninck-Quick Step a brillé de mille feux sur le Tour. Avec panache, comme à Epernay, avec courage, pour sauver son maillot de leader en montagne. Avec réussite surtout, avec deux succès d'étapes, une 5e place finale et quatorze jours en jaune. Mais il n'a pas été le seul à s'illustrer. Avant son abandon qui a brisé ses rêves comme les cœurs du public français, Thibaut Pinot avait gagné une victoire de prestige au sommet du Tourmalet et toujours été aux avant-postes en montagne. Même sans aller au bout, le Franc-Comtois de la Groupama-FDJ a gagné trois places pour se retrouver 7e mondial.

Vidéo - C'était le 14 juillet au Tourmalet : Revivez la victoire de Pinot devant Alaphilippe 02:36

Le bilan est bien différent pour Romain Bardet. Le grimpeur d'AG2R La Mondiale est passé à côté de sa Grande Boucle (15e du général) mais il a su sauver son Tour en ramenant le maillot à pois à Paris. Suffisant pour le voir gagner deux places au classement mondial et s'emparer du fauteuil de dauphin national d'Alaphilippe. D'autres Tricolores se sont illustrés, à l'image de Guillaume Martin (Wanty-Gobert, 12e du Tour) et David Gaudu (Groupama-FDJ, 13e du Tour) qui remontent respectivement aux 89e (+ 25) et 74e (+ 11) rangs.

Pas invité sur le Tour avec la Vita-Concept B&B Hotels, Bryan Coquard en a profité pour aller remporter sa 7e victoire de la saison à l'occasion du GP Cerami, en Belgique. Un résultat qui lui permet malgré tout de gagner quinze places pour rentrer dans le top 60 (58e) mondial. Pas non plus sur le Tour, ayant privilégié le Giro, Arnaud Démare subit le contrecoup de sa belle Grande Boucle 2018. Le sprinteur de la Groupama-FDJ sort du top 20 et se retrouve 30e, un sort largement préférable à celui de Christophe Laporte. Encore dans le top 50 il y a peu, le sprinteur de la Cofidis, une des révélations de l'édition 2018, sauve de justesse sa place dans le top 100 (97e) après un Tour transparent qu'il a fini par abandonner, malade.

Bryan Coquard (Vital-Concept B&B Hotels) sur le Tour de BelgiqueGetty Images

Les Français du top 50 :

1 – Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), 4515 pts

7 – Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), 2409 pts

25 – Romain Bardet (AG2R La Mondiale), 1299 pts

30 – Arnaud Démare (Groupama-FDJ), 1198 pts

Le Top 5 des coureurs qui ont le plus à perdre cette semaine :

Anthony Roux (Groupama-FDJ), 125 de ses 215 pts

Ivan Garcia Cortina (Bahrain-Merida), 75 de ses 236 pts

Bauke Mollema (Trek-Segafredo), 260 de ses 1117 pts

Julien Simon (Cofidis), 75 de ses 332 pts

Giacomo Nizzolo (Dimension Data), 100 de ses 543 pts

Anthony Roux (Groupama-FDJ, au centre) devance Greg Van Avermaet (BMC) et Julien Simon (Cofidis) pour prendre la 3e place de la Clasica San Sebastian 2018Getty Images

Le calendrier de la semaine :

Clasica San Sebastian (catégorie 4)

400 pts pour le vainqueur

260 pts pour le deuxième

125 pts pour le troisième

Les 15 premiers (25pts pour le 10e, 1pt pour le 15e) marquent des points

Prudential RideLondon-Surrey Classic (catégorie 5)

280 pts pour le vainqueur

Les 10 premiers (8 pts pour le 10e) marquent des points

Circuito de Getxo (catégorie 7)

100 pts pour le vainqueur

Les 10 premiers (2 pts pour le 10e) marquent des points

GP Kranj (catégorie 8)

65 pts pour le vainqueur

Les 5 premiers (5 pts pour le 5e) marquent des points

Hansa Bygg Kalmar Grand Prix (catégorie 8)

65 pts pour le vainqueur

Les 5 premiers (5 pts pour le 5e) marquent des points

Tour de Wallonie (catégorie 6, cinq étapes)

100 pts pour le vainqueur final

Les 10 premiers du général (4 pts pour le 10e) marquent des points ainsi que les 3 premiers par étape (50, 25 et 10) et les 3 premiers des classements annexes (10, 5 et 1)

Tour de Serbie (catégorie 8, quatre étapes)

60 pts pour le vainqueur final

Les 5 premiers du général (5 pts pour le 5e) marquent des points ainsi que les tous les vainqueurs d’étape (20)

Tour d'Alsace (catégorie 8, cinq étapes)

60 pts pour le vainqueur final

Les 5 premiers du général (5 pts pour le 5e) marquent des points ainsi que les tous les vainqueurs d’étape (20)