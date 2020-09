Il n'étrennera pas son beau maillot irisé sur la course qui sied le plus à ses qualités, qui a créé en lui un appétit inextinguible et qui lui a ouvert les portes des grandes victoires. Julian Alaphilippe a choisi de zapper la Flèche Wallonne. Avec son forfait ce sont les espoirs de succès tricolore qui s'éteignent. Sans lui, d'autres peuvent en revanche se faire une place dans la lumière. Valentin Madouas (Groupama-FDJ) et Benoît Cosnefroy (Ag2r-La Mondiale) par exemple.

L'un possède un profil plus hybride, entre courses d'un jour et grands tours quand l'autre paraît plus spécialiste. Quoiqu'il en soit, les deux sont appelés à briller sur les Ardennaises dont la semaine commence, une fois n'est pas coutume par la Flèche Wallonne avant de se poursuivre à Liège dimanche puis de se conclure sur l'Amstel Gold Race six jours plus tard. Adversaires, les deux Français ne l'ont pas toujours été. En 2017, Valentin Madouas avait participé au sacre mondial espoirs de Benoît Cosnefroy. Ce titre a immédiatement fait de ce dernier un coureur attendu au niveau au-dessus.

Ag2r mise sur Cosnefroy pour l'après-Bardet

Si le grand public ne connaissait pas encore le puncheur d'Ag2r-La Mondiale, il a pu apprivoiser le style de celui qui a porté le maillot de meilleur grimpeur pendant deux semaines sur le récent Tour de France. Une épopée qui ne dit cependant pas réellement le coureur qu'il est : Cosnefroy est avant tout un puncheur, à l'aise sur les côtes courtes et très pentues. Sa 12e place en haut du Mur de Huy, qu'il retrouve ce mercredi, prouve sa résistance à l'acide lactique et à la douleur. Comme un certain Julian Alaphilippe.

Benoît Cosnefroy ira-t-il dans l'échappée ce jeudi ? Crédit: Getty Images

Dans sa communication "post-Romain Bardet", Vincent Lavenu, manager d'Ag2r-La Mondiale, insiste sur les courses d'un jour et la volonté de son équipe d'y briller dans un avenir proche. Les arrivées de Greg Van Avermaet et Bob Jungels répondent à cette envie mais Lavenu, et d'autres, n'oublient jamais de citer Cosnefroy, l'espoir maison. S'il n'est pas encore tout à fait sous le feu des projecteurs, le Normand y sera poussé très rapidement.

Madouas sait (déjà) tout faire

Valentin Madouas lui aussi doit se plaire à Huy, à Liège ou partout dans le monde où les puncheurs s'amusent. Mais il a une flèche de plus dans son carquois. Le fils de Laurent, professionnel dans les années 1990, s'est d'un côté hissé dans le top de la folle Amstel Gold Race remportée par Mathieu van der Poel en 2019 (8e) et a, de l'autre, terminé 13e du Tour d'Italie la même année. Le tout pour sa première course de trois semaines. Le témoin de qualités exceptionnelles, la raison pour laquelle il était de l'escouade censée aider Thibaut Pinot à remporter la Grande Boucle 2020.

Valentin Madouas, lors du Critérium du Dauphiné 2020 Crédit: Getty Images

La chute de Nice a bouleversé les plans ? Valentin Madouas n'a pas baissé la tête et c'est finalement lui qui s'est le plus montré dans l'équipe Groupama-FDJ, jusqu'à terminer 4e de la très difficile étape du Puy Mary. Une activité quotidienne, ou presque, qui n'a pas échappé à Thomas Voeckler, le sélectionneur national. A Imola dimanche, Madouas, a, comme à Innsbruck avec Cosnefroy, participé à l'obtention d'un titre mondial. Le plus beau de tous cette fois-ci. S'il a moins crevé l'écran que Martin ou Molard, il était encore là à un tour de la fin pour remonter une dernière fois Alaphilippe.

Si on l'habitude de dire qu'un grand tour fait franchir un palier aux jeunes coureurs, Benoît Cosnefroy et Valentin Madouas, deux au compteur, peuvent nourrir de belles ambitions pour la deuxième partie de cette drôle de saison 2020. Celle-ci commence, pour eux, au pied du Mur de Huy. La victoire serait un immense exploit, l'anonymat une énorme déception. Entre les deux se situent quelques nuances de résultats. En l'absence de Julian Alaphilippe, ils seront inévitablement scrutés.

