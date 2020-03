Respecté de tous, apprécié par le peloton dans son ensemble, Nicolas Portal était un personnage qui comptait dans le cyclisme mondial. Sur Twitter, les coureurs qu'il a dirigés mais aussi les autres, ses anciennes équipes, beaucoup ont eu un mot pour celui qui est décédé ce mardi d'un arrêt cardiaque.

Avec Nicolas Portal, Christopher Froome a tout connu. Le Français était à ses côtés pour son premier sacre en 2013 sur le Tour de France mais aussi pour les trois suivants. Le quadruple vainqueur du Tour de France parle de "l’homme le plus gentil et le plus heureux" qu'il a connu. "Mes pensées vont ce soir à la femme de Nicolas et ses enfants", écrit-il sur Twitter.

Tout comme Christopher Froome, Alberto Contador a été l'un des premiers à réagir à l'annonce de la triste nouvelle. L'Espagnol se dit "abasourdi" et adresse ses "plus sincères condoléances à la famille." Membre du Team Ineos, Tao Geoghegan Hart qualifie Nicolas Portal de "véritable inspiration". "Son énergie, son humilité et sa passion pour la vie brillaient tellement. Nico Portal, ce fut un honneur de travailler avec toi. Tu vas énormément nous manquer", peut-on lire dans son message publié sur les réseaux sociaux. Autre membre de l'équipe Ineos, Michal Kwiatkowski a lui aussi eu un mot pour son ancien directeur sportif. "Je ne veux pas y croire. Toujours souriant, toujours en forme, toujours plein d'énergie. La vie est injuste", a-t-il réagi.

De son côté, la Team Movistar a publié un très joli hommage : "Nous avons eu le privilège de te compter parmi nous pendant quatre années et avons admiré ton travail comme directeur sportif d’une équipe concurrente, mais par dessus tout, ton caractère affable et ton comportement exquis. Repose en paix, Nicolas Portal. Une immense pensée pour ta famille, tes amis et toutes l’équipe Ineos".