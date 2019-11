Changement de parcours : Gand-Wevelgem partira d'Ypres en 2020

Changement de parcours pour Gand-Wevelgem. Depuis 2003, la course s'élançait de Deinze, dans la proche banlieue gantoise. En 2020, la classique partira d'Ypres. Le 29 mars 2020, le départ sera donc donné dans cette ville située à une soixantaine de kilomètres de Gand, et le final de la course a également été modifié. Comme chaque année, Gand-Wevelgem fera par ailleurs un détour par les Hauts-de-France, dans la région de Bailleul (Nord).

Une course créée en 1934

Le 5 septembre, les organisateurs de la classique avaient annoncé avoir conclu avec les autorités municipales d'Ypres "un accord de collaboration pour les six prochaines années". Créée en 1934, Gand-Wevelgem est considérée comme la répétition générale avant le Tour des Flandres et Paris-Roubaix, deux "monuments du cyclisme" organisés respectivement une et deux semaines plus tard.

La classique compte des noms prestigieux à son palmarès, dont le Belge Tom Boonen, le Slovaque Peter Sagan ou l'Italien Mario Cipollini.