La classique Gand-Wevelgem, prévue le 29 mars en Belgique, a été reportée vendredi par ses organisateurs en raison de la pandémie de coronavirus, au même titre que le Grand Prix de l'E3 et A Travers la Flandre. "Gand-Wevelgem et À travers la Flandre ne pourront pas avoir lieu ce printemps comme prévu, respectivement le 29 mars et le 1er avril 2020", a indiqué sur son site Flanders Classics, qui organise les deux épreuves ainsi que le Tour des Flandres, un des cinq "monuments" du cyclisme programmé le 5 avril.

"Le gouvernement fédéral belge a pris des mesures importantes pour limiter autant que possible la propagation et l'impact du virus COVID-19. Cela signifie que tous les événements sportifs seront suspendus jusqu'au vendredi 3 avril", a poursuivi l'organisateur. Pour la même raison, "l'E3 BinckBank Classic n'aura pas lieu le 27 mars", ont annoncé ses organisateurs sur le site de l'épreuve, qui n'est pas gérée par Flanders classics.

Le calendrier du cyclisme, comme dans les autres sports, est bouleversé par les annulations en cascade annoncées ces derniers jours, notamment celles des courses italiennes qui forment l'ossature du programme de mars, les Strade Bianche, Tirreno-Adriatico et surtout Milan-San Remo, la première grande classique de la saison. Les organisateurs de la course cycliste Paris-Nice ont annoncé vendredi l'annulation de la dernière étape prévue dimanche en raison de la pandémie de coronavirus.