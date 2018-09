Geraint Thomas prolonge de trois saisons avec la Sky

L'idylle entre Geraint Thomas et la Team Sky est encore loin d'être terminée. L'équipe britannique a officialisé dimanche la prolongation de contrat du dernier vainqueur du Tour de France pour trois années supplémentaires, jusqu'en 2021. Une récompense logique pour le coureur de 32 ans, l'une des pierres angulaires de la Sky depuis 2010.

Thomas n'a pas caché sa satisfaction, et même une forme de soulagement après cette prolongation. "Je suis content que ce soit réglé, et ravi de rester dans l'équipe, a-t-il réagi sur le site officiel du Team Sky. Je vis une grande expérience ici et les derniers mois ont été absolument fous. Je me sens comme chez moi ici, je connais Dave (Brailsford), Rod (Ellingworth) et Fran (Millar) depuis mes 17 ans et c'est très bien de pouvoir continuer de travailler avec eux et le reste de l'équipe."

Le Gallois est sorti de l'ombre de Chris Froome cet été en s'imposant brillamment sur la Grande Boucle, avec deux victoires d'étape à la Rosière et au sommet de l'Alpe d'Huez, dans la foulée d'un succès déjà prestigieux sur le Critérium du Dauphiné. Egalement vainqueur de Paris-Nice en 2016, Thomas a atteint le sommet de sa carrière en 2018. Il semble se bonifier avec l'âge. Et il ne pouvait pas tenter de le prouver sous un autre maillot.