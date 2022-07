Kristen Faulkner (Team BikeExchange) a mis tout le monde d'accord. En solitaire, l'Américaine a remporté l'avant-dernière étape du Tour d'Italie féminin samedi à San Lorenzo Dorsino, sa deuxième depuis le départ, alors que Annemiek van Vleuten s'est rapprochée de la victoire finale à la veille de l'arrivée. Faulkner, 29 ans, s'était déjà adjugée le prologue dans les rues de Cagliari, le 30 juin.

La Néerlandaise Annemiek van Vleuten, en dépit d'une perte de 15 secondes sur sa dauphine Marta Cavalli (FDJ) à l'issue de la dernière étape de montagne de l'épreuve, conserve 1'52'' d'avance sur l'Italienne et peut entrevoir un troisième succès final sur le Giro après 2018 et 2019. L'Espagnole Mavi Garcia complète le podium mais est reléguée à 6'10''. La dernière étape du Tour d'Italie, longue de 90,5 kilomètres, démarrera d'Abano Terme (Vénétie), dimanche, et s'achèvera à Padoue.

