Van Vleuten est bien la reine de ce Tour d'Italie. Maillot rose depuis lundi et le retour du peloton dans la Botte, la Néerlandaise a presque tué tout suspense pour la victoire finale ce vendredi. La championne du monde 2019 s'est imposée en solitaire à Aldeno, au terme d'une étape montagneuse où elle a fait parler ses qualités de grimpeuse et sa science de la course.

Ad

Car visiblement, rien ne pouvait arrêter la coureuse de la Movistar. Pas même une chute. Impériale tout au long de l'étape et notamment dans la dernière ascension du jour, celle du Lago di Cei, classée en deuxième catégorie, Van Vleuten est partie à la faute en tentant d'accentuer son avance dans la descente. Un écart heureusement sans gravité pour la maillot rose, qui a terminé sur les chapeaux de roues.

Giro d'Italia Donne Van Vleuten dans le décor mais Van Vleuten toujours en rose ! IL Y A UNE HEURE

A l'arrivée, la Néerlandaise accentue son avance sur ses deux principales poursuivantes pour la victoire finale et notamment Marta Cavalli, reléguée à 2'13" au général. Nouvelle dauphine de Van Vleuten, l'Italienne de la FDJ-Nouvelle Aquitaine-Futuroscope confirme son Giro de haute volée en prenant la deuxième place à Aldeno, à 59 secondes de la maillot rose. Présente dans la montée du Lago di Cei avec Van Vleuten et Cavalli, Garcia a calé et est la grande perdante du jour. La championne d'Espagne conserve néanmons sa troisième place au général, à 3'42" de la patronne.

Giro d'Italia Donne Le show Labous, la bonne opération de Van Vleuten : le résumé de la 7e étape IL Y A 20 HEURES