Matteo Malucelli a remporté mardi au sprint la première étape du Tour de Sicile, dont les quatre jours de course jusqu'à vendredi vont donner un avant-goût du Tour d'Italie qui passera en mai sur les routes siciliennes. Avec sur les épaules le maillot de l'équipe nationale italienne, faute de pouvoir courir avec celui de sa formation habituelle Gazprom, exclue des compétitions par l'UCI après l'invasion russe en Ukraine, l'Italien de 28 ans a pris le meilleur sur son compatriote Matteo Moschetti (Trek-Segafredo). Filippo Fiorelli (Bardiani) a complété un podium 100% italien.

Ad

C'est la deuxième victoire de la saison pour Matteo Malucelli, premier leader au classement général, après celle sur le Tour d'Antalya en février. "J'avais vraiment besoin de cette victoire. C'est une période difficile, mes coéquipiers et moi nous trouvons dans une situation difficile, a commenté le vainqueur dont l'équipe a suspendu son activité le 28 mars, faute d'avoir trouvé un nouveau sponsor. J'espère que ce sera un point de départ."

Paris - Roubaix Paris-Roubaix Femmes 2022 : date, horaires, parcours, chaîne TV... toutes les infos IL Y A 5 HEURES

Avant les montagnes et le final volcanique sur l'Etna, vendredi, le peloton s'est vu proposer une première étape sans grande difficulté (199 km) entre Milazzo et Bagheria, sur la côte nord de l'île. Les deux derniers rescapés de l'échappée au long cours - les Italiens Gabriele Petrelli et Michael Belleri - ont résisté quasiment jusqu'à la banderole des 5 km de l'arrivée sans empêcher le sprint massif attendu.

Le Sicilien Vincenzo Nibali, vainqueur de l'édition 2021 disputée à l'automne, est de nouveau l'un des grands favoris sur ses terres. Il aura sans doute davantage l'occasion de se mettre en valeur à partir de mercredi, avec quelques montées plus exigeantes au programme entre Palma di Montechiaro et Caltanissetta (152 km).

Classement de la première étape

1. Matteo Malucelli (ITA/ITA), les 199 km en 4 h 21 min 36 sec

2. Matteo Moschetti (ITA/TRE), à 0.

3. Filippo Fiorelli (ITA/BAR), à 0.

Paris - Roubaix Küng : "Je n'adore pas la boue de Roubaix, mais elle ne me dérange pas" IL Y A 20 HEURES