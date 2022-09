Et 1 qui fait 90. Arnaud Démare (Groupama-FDJ) a remporté dimanche la 76e édition du Grand Prix d'Isbergues (Pas-de-Calais), en devançant nettement au sprint son compatriote Marc Sarreau (AG2R Citroën) et le Belge Edward Theuns (Trek-Segafredo). Battu d'un rien la veille à la Primus Classic, le Picard, qui évoluait quasiment à domicile, était le grand favori après l'annonce du forfait de l'Australien Caleb Ewan (Lotto-Soudal), malade. Et il a assumé son statut en lançant son sprint de loin, sans jamais être remonté par ses rivaux, remportant à l'occasion sa 90e victoire chez les professionnels.

Disputée sur un circuit plat, l'épreuve a été cadenassée par la formation Groupama-FDJ, l'équipe de Démare. Et l'échappée de cinq coureurs, où l'on trouvait le Norvégien Markus Hoelgaard (Trek-Segafredo) ainsi que les Français Théo Delacroix (Intermarché-Wanty), Cyril Gautier (B&B Hotels), Samuel Leroux et Jérémy Leveau (Go Sport), a été reprise à 4 km de l'arrivée. Au classement général de la Coupe de France, le Français Julien Simon (TotalEnergies), cinquième de l'épreuve, conserve la tête alors qu'il reste une manche à disputer, le Tour de Vendée, le 2 octobre.

Classement du 76e GP d'Isbergues :

1. Arnaud Démare (FRA/Groupama-FDJ), les 197,6 km en 4h32:34

2. Marc Sarreau (FRA/AG2R Citroën) m.t.

3. Edward Theuns (BEL/Trek-Segafredo) m.t.

4. Luca Mozzato (ITA/B&B Hotels) m.t.

5. Julien Simon (FRA/TotalEnergies) m.t.

6. Amaury Capiot (BEL/Arkéa Samsic) m.t.

7. Max Walscheid (GER/Cofidis) m.t.

8. Reinardt Janse van Rensburg (RSA/Lotto-Soudal) m.t.

9. Romain Cardis (FRA/St Michel-Aubers93) m.t.

10. Pierre Barbier (FRA/B&B Hotels) m.t.

Classement général de la Coupe de France (après 16 manches sur 17) :

1. Julien Simon (FRA/TotalEnergies) 161 pts

2. Amaury Capiot (BEL/Arkéa Samsic) 134

3. Marc Sarreau (FRA/AG2R Citroën) 115

4. Clément Venturini (FRA/AG2R Citroën) 112

5. Luca Mozzato (ITA/B&B Hotels) 93

