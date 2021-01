Une série de reports de courses cyclistes a été annoncée ces dernières semaines à cause de la crise sanitaire : en Espagne, le Challenge de Majorque puis le Tour d'Andalousie, préus fin février ont été ajournés. Comme le Tour d'Algarve au Portugal. Hors d'Europe, le Tour Down Under et la Cadel Evans Great Ocean Race en Australie, le Tour de San Juan en Argentine, le Tour de Colombie, enfin le Saudi Tour et le Tour d'Oman au Moyen-Orient ont aussi fait les frais de la crise sanitaire. La saison en Europe doit commencer le 31 janvier en France par le GP La Marseillaise.