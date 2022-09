Pour son retour après deux ans d'absence, les Grands Prix de Québec et Montréal ne pouvaient rêver meilleure publicité. Si le succès de Benoît Cosnefroy à Québec vendredi avait le seau de la classe avec cette attaque dans le final, le duel au sprint entre Tadej Pogacar et Wout van Aert permet à Montréal de ne pas rougir, bien au contraire. C'est le Slovène qui a créé la surprise en dominant le Belge mais aussi Andrea Bagioli, Adam Yates et David Gaudu (5e) pour l'emporter et compléter sa collection de courses d'un jour.

Ad

Plus d'infos à suivre...

Tour d'Espagne Valverde, les adieux émouvants d’une légende de la Vuelta IL Y A 16 MINUTES

Tour d'Espagne Du rouleur arrogant au coureur ultra-complet : la folle progression d’Evenepoel IL Y A UNE HEURE