Cyclisme

GP La marseillaise - Paret-Peintre a bien joué le coup au sprint : le résumé de sa victoire

GP LA MARSEILLAISE - La course sous le contrôle des équipes souhaitant un sprint pour conclure, on a regardé Thomas Boudat (Arkéa-Samsic) et Bryan Coquard (B&B Hotels p/b KTM) se mesurer, avant que ne surgisse Aurélien Paret-Peintre (A2GR Citroën) pour les coiffer, dimanche.

00:06:07, 230 vues, il y a 6 heures