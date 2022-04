Saison compromise pour Julian Alaphilippe ? Le double champion du monde, sérieusement blessé dimanche dans Liège-Bastogne-Liège , vit une année difficile marquée par des chutes à répétition. Une Doyenne maudite pour le Français, qui a conclu un printemps de douleurs et de déceptions. Transporté à Herentals, au centre médical utilisé par l'équipe belge Quick-Step AlphaVinyl pour ses blessés, Julian Alaphilippe est entré dans une zone de turbulences et d'interrogations.

Combien de temps durera son indisponibilité ? Quels nouveaux objectifs pourra-t-il se fixer ? Devra-t-il attendre la fin de l'été et la défense de son titre mondial en Australie ? La nature des blessures l'oblige à reconsidérer complètement sa saison. Pneumothorax, omoplate fracturée, deux côtes cassées : le bilan de la chute, qui a jeté à terre une partie du peloton à 60 kilomètres de l'arrivée, s'avère lourd.

Sur les images TV aériennes, vues et revues par le commissaire VAR de l'Union cycliste internationale, il est impossible de démontrer les responsabilités. Romain Bardet , qui était bien placé, a évoqué une touchette entre Tom Pidcock et Jérémy Cabot. Toujours est-il que la chute s'est produite en descente, à près de 70-80 km/h selon le Français de l'équipe DSM, avec des lourdes conséquences pour Julian Alaphilippe et plusieurs autres coureurs (Elie Gesbert et Dorian Godon notamment).