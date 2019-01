Kelderman, lieutenant de luxe de Dumoulin sur le Giro et le Tour de France

Wilco Kelderman devra encore patienter avant de prendre le rôle de leader au sein de l’équipe Sunweb dans un Grand Tour. Le grimpeur néerlandais de 27 ans sera le lieutenant de luxe de Tom Dumoulin cette saison sur le Tour d'Italie et le Tour de France pour l’accompagner au mieux dans la montagne.

Un choix de l’équipe que le septième du Giro en 2014 et quatrième de la dernière Vuelta ne regrette pas. "J'avais un programme différent dans la tête, mais lorsque Tom a décidé de faire le Giro, je savais que ce serait ce scénario-là, a déclaré Wilco Kelderman dans des propos rapportés par De Telegraaf. Je le vois comme une opportunité. Au début, je n’en étais pas très satisfait. Mais je me dis qu’il y a suffisamment de courses où j'aurai ma chance comme Paris-Nice ou le Tour de Catalogne. Mais dans les Grands Tours, je suis souvent le deuxième ou le troisième homme. Cela pourrait me convenir. Je suis souvent meilleur dans l’ombre."

La saison dernière, Kelderman avait terminé cinquième du Tour de Suisse et fini dixième du Tour d’Espagne.