Kuurne-Bruxelles-Kuurne : Un festival en solitaire et Jungels s'est offert la victoire

Le champion du Luxembourg Bob Jungels (Deceuninck-Quick Step) a remporté en solitaire la semi-classique flandrienne Kuurne-Bruxelles-Kuurne, dimanche. Jungels, qui faisait partie d'un groupe de cinq attaquants et s'est échappé seul à 16 kilomètres de la ligne, s'est imposé devant le Gallois Owain Doull (Sky) et le Néerlandais Niki Tersptra (Direct Energie) . Avec seulement une petite trentaine de secondes d'avance, Jungels a réussi un joli numéro qui rappelle celui qu'il avait réalise pour s'offrir la plus belle victoire de sa carrière sur Liège-Bastogne-Liège 2018.