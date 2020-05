L'équipe Israël SN reprendra début juillet en Roumanie

L'équipe cycliste Israël SN reprendra la compétition par le Sibiu Tour, en Roumanie, à partir du 2 juillet, avant de renouer avec le WorldTour en août.

La formation israélienne, qui participera pour la première fois au Tour de France, a programmé 42 courses en 4 mois. "Israël SN prévoit de relancer sa saison au Sibiu Tour qui servira également de galop d'essai concernant les "rotocoles Corona" isant à protéger la santé des coureurs et du personnel", a précisé dimanche l'équipe dont le chef de file est l'Irlandais Dan Martin.

"Nous allons courir avec des équipes mixtes"

"Nous allons courir avec des équipes mixtes, l'équipe ISN WorldTour et notre équipe Continental Israël Cycling Academy, et nous assurer que tous nos protocoles fonctionnent bien", a déclaré le manager Kjell Carlstrom. L'équipe a testé ces protocoles de protection pour la première fois lors de son camp d'entraînement en Israël la semaine dernière. Plusieurs mini-camps supplémentaires sont prévus dans le pays et dans d'autres régions d'Europe avant le début de la saison.

Les courses de juillet, en particulier le Sibiu Tour, seront les premiers tests pour les coureurs israéliens en lice pour décrocher la sélection pour le Tour, a précisé la première formation israélienne de l'histoire. Dan Martin et les autres coureurs d'expérience du groupe reprendront pour leur part en août.

