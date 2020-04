Alors que l'évolution de la crise sanitaire est encore incertaine, l'UCI a pris ses précautions. Mercredi l'Union cycliste internationale a annoncé la prolongation d'un mois, jusqu'au 1er juin, de la suspension des épreuves, ce qui entraîne le report du Critérium du Dauphiné. Cette prolongation vaut pour toutes les disciplines cyclistes et toutes les catégories de coureurs, a précisé la fédération internationale.

"Les organisateurs du Critérium du Dauphiné, en accord avec l’UCI, la région Auvergne-Rhône-Alpes et les collectivités, ont donc décidé de travailler au report de l’épreuve qui devait se tenir du 31 mai au 7 juin et s’élancer pour la première fois de Clermont-Ferrand", a indiqué l'organisation dans un communiqué. Hormis le Dauphiné, les autres épreuves World Tour organisées en mai avaient déjà été rayées du calendrier aux dates prévues : Tour de Romandie, Eschborn Francfort et surtout Tour d'Italie (Giro), le deuxième des Grands Tours nationaux.

La décision a été prise après une réunion tenue mercredi sous l'égide de l'UCI, avec les représentants des organisateurs, des équipes et des coureurs. L'instance mondiale, qui a reçu plus de 450 demandes de reports ou d'annulations d'épreuves, a ajouté qu'elle proposerait dans les prochaines semaines un canevas de calendrier en fonction des différents scénarios de reprise.

Vidéo - Et maintenant, faut-il envisager un report du Tour de France ? 15:55

Par ailleurs, un groupe de travail composé de représentants de l'UCI, des coureurs (CPA) et de leurs employeurs (AIGCP) a été créé afin de "déboucher sur des initiatives concrètes au niveau notamment des contrats des coureurs et de la situation des équipes dans le contexte actuel d'inactivité liée à la pandémie".