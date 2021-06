Cyclisme

La Course by Le Tour de France - Les Françaises se sont montrées mais c'est Vollering qui a triomphé : le résumé vidéo

LA COURSE BY LE TOUR - Ce samedi matin avait lieu La Course by Le Tour et c'est la Néerlandaise, Demi Vollering (SD Worx), qui s'est imposée au sprint devant Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope) et Marianna Vos (Team Jumbo-Visma Women). Avant cela, les Françaises s'étaient montrées. Le résumé vidéo.

00:04:27, il y a 13 minutes