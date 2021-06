Cyclisme

La Course by le Tour : Un sprint en petit comité au sommet de la Fosse aux Loups et Demi Vollering a été la plus forte

LA COURSE BY LE TOUR - Est-ce un avant-goût de ce qui va se passer sur la première étape du Tour de France plus tard dans la journée ? C'est possibe. Un petit groupe s'est joué la victoire sur la course féminine ce samedi matin au sommet de la Côte de la Fosse aux Loups. Marianna Vos a bien cru décrocher un 3e succès mais Demi Vollering a finalement été la plus rapide. L'arrivée en vidéo.

00:02:41, il y a 2 heures