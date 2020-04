Cyclisme

Il y a six ans, Valverde grimpait le Mur de Huy à toute allure pour s'imposer sur la Flèche wallonne

FLECHE WALLONNE - Il y a six ans jour pour jour, Alejandro Valverde réalisait un gros coup en s'imposant sur la course belge. Et l'Espagnol y faisait même un coup double puisqu'il y avait également battu le record d'ascension du mythique Mur de Huy.