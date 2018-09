La sélection du Peloton : casque, cuissard... notre tenue cycliste préférée pour l'automne

Que vous avaliez les kilomètres quotidiennement pour aller au travail, que vous cherchiez à vous échapper de la ville le temps d’un week-end à vélo ou que vous soyez déterminé à décrocher le maillot jaune la saison prochaine, avoir du bon matériel fait toute la différence. Voici notre sélection de tenues de cyclisme, pour rouler plus vite et plus loin avec élégance.

Le casque Lazer Bullet

Votre sécurité ne doit pas être un fardeau. Le casque Bullet Lazer assure votre protection en cas de chute, tout en étant hyper léger. Ce casque se distingue par sa forme dynamique et sa structure d’aération innovante, qui garantit une bonne ventilation et un meilleur confort, même quand vous pousserez à fond dans les bosses.

Lazer helmetEurosport

Le cuissard à bretelles Pearl Izumi P.R.O

Quand vous enchaînez les kilomètres et que vos jambes commencent à piquer, avoir un bon cuissard à bretelles est indispensable. La collection P.R.O de Pearl Izumi vise le confort sur de longs trajets sans sacrifier la performance ni la qualité.

Pearl Izumi Pro 1Eurosport

Pearl Izumi Pro 2Eurosport

La veste Shimano Compact

L'automne arrive, les feuilles des arbres vont devenir multicolores, magnifiant vos sorties vélo. Mais la météo va aussi devenir plus aléatoire. Ne laissez pas la pluie et le vent gâcher votre entraînement ; investissez dans un vêtement multifonction comme la superbe veste Shimano Compact. Avec elle, plus d’excuse pour annuler une session de vélo à cause du mauvais temps !

Shimano wind vestEurosport

Les chaussettes de course Compressport V3

Si vous voulez avoir le meilleur matériel de la tête aux pieds alors n’oubliez pas les chaussettes. Compressport a conçu ces chaussettes de course V3 pour offrir un soutien musculaire maximal et vous aider à obtenir les meilleures performances.

Socks V3Eurosport

