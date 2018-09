Le cyclisme pro s'apprête à faire sa mue

Les différentes parties du cyclisme professionnel sur route se sont mises d'accord sur une réforme de son organisation à l'horizon 2020, approuvée à l'unanimité par le comité directeur de l'UCI réuni mardi à Innsbrück en marge des Mondiaux autrichiens. L'accord, qui apparaissait problématique en raison des divergences notamment entre les équipes et les organisateurs de courses, est finalement intervenu sur la base du statu quo du nombre d'équipes de première division (18).

La nouveauté du calendrier viendra des UCI ProSeries, une nouvelle catégorie de courses, positionnées dans la hiérarchie juste en dessous du WorldTour (calendrier mondial) fort de 185 jours. Ces ProSeries réuniront en 2020 des courses actuellement classées hors catégorie et classe 1, ainsi que des épreuves "à haute importance stratégique dans l'optique du développement du cyclisme" selon la fédération internationale.

" Le nombre de wild-cards (invitations) à la discrétion des organisateurs sera réduit "

Les équipes WorldTour (1re division) composées de 27 à 30 coureurs disposeront d'une licence de trois ans et seront classées à partir des résultats de leurs dix meilleures courses sur la totalité des courses du calendrier. "Dès la fin de la saison 2019, et ce tous les trois ans, 18 équipes recevront une licence WorldTour basée sur cinq critères: éthique, administratif, financier, organisationnel et sportif qui permettra de comparer les WorldTeams avec les potentiels candidats", a précisé l'UCI en expliquant avoir cherché à obtenir "une combinaison entre nécessaire stabilité et système ouvert".

Dans cet esprit, les deux meilleures équipes de deuxième division dites ProTeams auront le droit de participer aux grands tours, actuellement ouverts à 22 formations. En conséquence, "le nombre de wild-cards (invitations) à la discrétion des organisateurs sera par conséquent réduit", de quatre à deux logiquement. Même s'il reste "encore des détails importants à finaliser" selon l'UCI, son président David Lappartient a remercié les représentants des différentes parties (équipes, coureurs, organisateurs) "pour avoir su porter collectivement cette vision pour le cyclisme professionnel et dépasser leurs potentielles divergences".