Cyclisme

Liège-Bastogne-Liège, Il Lombardia, JO et le Tour de France : la folle année de Pogacar en vidéo

2021 fut son année et il n'a pas laissé grand chose à la concurrence. Tadej Pogacar aura été monstrueux cette saison pour remplir un peu plus son palmarès : Liège-Bastogne-Liège, Il Lombardia, médaille d'argent aux JO et une nouvelle couronne lors du Tour de France. Revivez sa folle année en vidéo.

00:04:12, il y a une heure