Cyclisme

Liège-Bastogne-Liège - L'énorme travail de van der Breggen conclu par Vollering : l'arrivée en vidéo

LIEGE-BASTOGNE-LIEGE - La jeune Demi Vollering (24 ans) peut la remercier. Anna van der Breggen, double vainqueure de la course et championne du monde en titre, s'est sacrifiée dans le final pour sa coéquipière, plus rapide au sprint. Vollering n'a pas tremblé pour conclure et a devancé Van Vleuten et Longo Borghini. L'arrivée à revivre en vidéo.

00:02:27, il y a une heure