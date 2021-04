On peut être championne du monde, avoir remporté deux fois Liège-Bastogne-Liège (en quatre éditions) et pourtant se mettre à la planche pour sa coéquipière. Anna van der Breggen a fait parler son immense classe pour travailler dans le final pour Demi Vollering (SD Worx). Alors qu'un groupe de cinq (Vollering, van der Breggen, Van Vleuten, Longo Borghini, Newiadoma) s'était détaché dans l'ultime difficulté, La Roche-aux-Faucons, la Néerlandaise a mené seule dans les derniers kilomètres pour empêcher toute attaque. Ne restait plus qu'à Vollering de s'imposer au sprint, ce qu'elle a fait devant Anemiek Van Vleuten (Movistar) et Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo).

Liège - Bastogne - Liège Gilbert : "Les quatre équipes de favoris font des pactes avant la course" IL Y A 2 HEURES

Plus d'infos à suivre...

Liège - Bastogne - Liège Alaphilippe : "Le vent va jouer un rôle mais moins que les jambes" IL Y A 2 HEURES