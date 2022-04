La Néerlandaise Annemiek van Vleuten (Movistar) a enlevé pour la deuxième fois Liège-Bastogne-Liège Femmes, dimanche, en ouverture de la course des hommes. Déjà victorieuse en 2019, van Vleuten s'est imposée en solitaire dans cette 6e édition. Elle a devancé d'une quarantaine de secondes l'Australienne Grace Brown (FDJ Nouvelle-Aquitaine) et la Néerlandaise Demi Vollering (SD Worx), après 142 kilomètres.

La Néerlandaise a commencé à dynamiter la course dans la côte de la Redoute, à 30 kilomètres de l'arrivée. Elle a recommencé dans la dernière difficulté, la Roche-aux-Faucons, à moins de 15 kilomètres de la ligne, pour s'assurer une quinzaine de secondes d'avance sur un petit groupe de chasse (Vollering, Moolman-Pasio, Cavalli, Brown, Longo Borghini). Le parcours de la course relie Bastogne à Liège et emprunte les 75 derniers kilomètres de la course hommes à partir de la Haute-Levée.

Depuis la création de l'épreuve en 2017, la domination néerlandaise (Anna van der Breggen, Annemiek van Vleuten, Demi Vollering) n'a été entrecoupée que par la victoire de la Britannique Lizzie Deignan en 2020. Deuxième en 2021 et troisième en 2018, van Vleuten (39 ans) est montée pour la quatrième fois sur le podium.

