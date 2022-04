Je vois Julian, je vois qu'il est vraiment mal. Il arrive à peine à respirer, il est incapable de parler, incapable de bouger, raconte-t-il lundi à Et là, j'ai un flash qui me donne l'impression d'être le seul à voir qu'il est là, qu'il souffre et que la course continue sans y prêter attention. J'avais l'impression qu'il allait rester là, tout seul, pour toujours." Après la grave chute de Julian Alaphilippe lors de Liège-Bastogne-Liège dimanche, Romain Bardet avait évoqué "un cauchemar" . Même en ayant pris légèrement du recul, le coureur de la formation DSM reste choqué. ", raconte-t-il lundi à L'Equipe ."

vraiment craint le pire" pour son compatriote à l'approche du Col du Rosier. "J'ai eu peur qu'il ait une vertèbre touchée, une paraplégie", note Romain Bardet, qui a pu échanger avec le double champion du monde, victime de deux côtes cassées, d'une fracture de l'omoplate et d'un pneumothorax et dont Le meilleur grimpeur du Tour de France 2019 insiste : il a "" pour son compatriote à l'approche du Col du Rosier. "", note Romain Bardet, qui a pu échanger avec le double champion du monde, victime de deux côtes cassées, d'une fracture de l'omoplate et d'un pneumothorax et dont la suite de la saison pourrait être compromise , dans la nuit qui a suivi l'accident.

Bardet est venu en aide à Alaphilippe après sa chute

Parfois, l'humanité...

Il y a vraiment des choses qu'on ne voyait pas avant. Quand ça roule en équipe, il y a quelques années encore, tu ne prenais jamais la place d'un mec posé dans la roue de son équipier. C'était un 'gentleman agreement'. Maintenant, tout le monde se faufile au milieu de tout le monde. Certains sont prêts à tout pour passer", a-t-il détaillé, toujours auprès de nos confrères de L'Equipe. Lundi, sur Twitter, Romain Bardet a pointé les prises de risques excessives de certains coureurs pour se placer à l'avant du peloton, pouvant provoquer de graves chutes. Ce mardi, le coureur de 31 ans a précisé sa pensée. "", a-t-il détaillé, toujours auprès de nos confrères de L'Equipe.

Mais les coureurs ne sont pas les seuls mis en cause. Bardet dit avoir eu chaud, en sortant du fossé : "Je remonte vers la route et je manque de me faire renverser par un directeur sportif complètement fou qui voulait remonter à l'avant. Parfois, l'humanité... Je venais de vivre cette scène effarante et eux avaient l'air de prendre cela comme si c'était un fait de course, comme si la compétition primait sur tout le reste."

