Cyclisme

Le résumé de la victoire d'Annemiek van Vleuten sur Liège-Bastogne-Liège

LIEGE-BASTOGNE-LIEGE - Annemiek Van Vleuten (SD Worx) a bien mérité son deuxième succès à Liège. Déjà à l'attaque dans la Côte de la Redoute, la Néerlandaise a remis ça dans la Roche-aux-Faucons pour laminer ses adversaires. Personne n'a pu prendre sa roue et elle a terminé en solitaire. Le résumé de la course et de sa victoire.

00:03:06, il y a 26 minutes