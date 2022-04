Pourquoi n'avez-vous pas réussi jusqu'à présent à Liège (18e en 2020, son meilleur résultat en quatre participations )?

Benoît Cosnefroy : "J'ai cassé le dérailleur en 2020, j'ai eu un problème de genou en début de saison l'an passé, ce sont les aléas. Avant, je n'étais pas le leader numéro un, il y avait bien sûr Romain (Bardet), et je n'avais pas la maturité pour prétendre jouer (ma carte) sur un monument même si on voit maintenant que les jeunes peuvent réussir, mais ce n'était pas mon cas."

Vous avez déjà terminé deuxième de la Flèche wallonne (2020) et de l'Amstel Gold Race (2022). Quelle est la classique ardennaise qui vous convient le mieux ?

B.C : "Les trois peuvent me convenir. Je pense être en capacité de jouer (ma carte) sur Liège, qui est une course qui me plaît beaucoup, je l'ai entrevu en 2020. J'ai travaillé différemment à l'entraînement, sur les zones d'endurance critique que je ne bossais pas forcément avant, et j'ai senti que j'étais plus complet, que je pouvais tenter des choses un peu loin de l'arrivée et avoir la force pour tenir ces attaques. J'ai moins travaillé l'effort lactique pur, dont on a besoin à la Flèche wallonne, et il n'y a pas de secret dans le vélo, quand on travaille moins un type d'effort, on est moins performant. A la Flèche, j'ai eu en plus des problèmes d'allergie, je ne me cache pas derrière ça, c'est juste la réalité du terrain. Mais, même sans ça, je n'étais pas là pour la 'gagne'."

Quel serait le scénario idéal pour vous ?

B.C : "J'espère qu'il pleuvra, comme l'annonce la météo, par rapport au pollen. Si j'ai les jambes, si je suis vraiment bien, je vais attendre La Roche-aux-Faucons et basculer avec les meilleurs, pour essayer de gagner Liège sur ce parcours. C'est une montée qui me correspond bien, un effort relativement court sur une première partie, une légère récupération puis la seconde partie très pentue au début. C'est là que la grande bataille a eu lieu ces dernières années. Il se peut que ça change, ce n'est pas certain. Le peloton est bien dynamique, on a vu à l'Amstel que ça relançait à 130 kilomètres de l'arrivée, c'est un cyclisme plus débridé où tout peut se passer."

