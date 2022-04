Entre Alaphilippe et la Doyenne, le jeu de séduction dure depuis 2015. Et "Loulou" n'a toujours pas passé la bague au doigt à Liège-Bastogne-Liège. Ce n'est pas faute d'avoir tutoyé le triomphe lors du Monument ardennais, de l'avoir couru avec le costume de grand favori, ni même d'avoir cru le remporter. Dimanche, Alaphilippe tentera sa chance pour la septième fois. Voici ce qu'ont donné ses six premiers essais.

2015 : Le temps des promesses

Le contexte

Julian Alaphilippe aborde Liège-Bastogne-Liège avec le statut de phénomène. Il vient de signer des débuts fracassants à la Flèche wallonne, seulement dominé par le maître ès Mur de Huy : Alejandro Valverde. Le Français de 22 ans a fait dans le dépassement de fonction spectaculaire, alors qu'il semblait voué à un rôle d’équipier de Michal Kwiatkowski et tout au plus de joker. Peut-il faire aussi bien, voire mieux, en direction de Liège ?

Le résultat : 2e

Bon, très bon même. Mais frustrant, encore plus avec le recul. Alaphilippe termine encore 2e, encore derrière un Valverde au sommet de son art. Il lève un bras, de déception, le visage déformé par l'effort. Au moins, la Quick-Step sait qu'elle tient un joyau, qui a été présent dans le final d'une course plus longue que la Flèche (253 km contre 205,5 km) et plus usante par son scénario.

Ce qu'il lui a manqué

Un peu d'expérience, peut-être. Mais face à un tel Valverde… c'est surtout de l'absence de l'Espagnol dont il aurait eu besoin.

2016 : Le temps de chien

Le contexte

Julian Alaphilippe n'est toujours pas la référence mondiale. Mais il monte en puissance. Huitième de la Flèche brabançonne, 6e de l'Amstel, 2e de la Flèche (derrière devinez qui…), il fait partie des favoris, au même titre que Valverde (vous aviez deviné ?), tenant du titre, ou encore son coéquipier, Dan Martin, lauréat de l'épreuve en 2013.

Le résultat : 23e

Anecdotique. Il signe son plus mauvais Liège, cette année-là. Dans des conditions dantesques, avec même de la neige au rendez-vous, ce sont les outsiders qui se taillent la part du lion. Wout Poels s’impose au sprint devant Michael Albasini et Rui Costa. Valverde (16e) et Alaphilippe (23e) coupent la ligne dans le premier "peloton", 12 secondes après eux.

Ce qu'il lui a manqué

Une configuration de course plus classique et un temps plus clément lui auraient probablement permis de s’étalonner face à "Bala".

2018 : Le sacre... collectif

Le contexte

Après avoir manqué l'édition 2017 sur blessure, Alaphilippe revient à Liège dans une configuration nouvelle. Cette fois, c'était lui le boss sur le Mur de Huy dans la semaine : il y a enfin pris le meilleur sur Valverde. Ce qui ne change pas, c’est la qualité de l’équipe du leader de la Quick-Step, où il n’est pas le seul à avoir de l’ambition.

Le résultat : 4e

Il n'est pas forcément celui escompté mais l'ambiance est tout de même bonne, dans le bus de la formation belge. Alaphilippe a pris la quatrième place, 39 secondes derrière son bras droit Bob Jungels, qui s'est envolé vers la victoire avec sa bénédiction, comme il nous l’a raconté dans l'émission Cycling Show (voir vidéo).

Ce qu'il lui a manqué

S'il avait été une jambe au-dessus de tout le monde, le résultat aurait sans doute été différent. Mais plutôt que de chercher ce qui a manqué à Alaphilippe, il faut noter ce qui a marché pour lui, collectivement. Reste que le Monument qui semble tant lui convenir continue de se refuser à lui.

2019 : Très loin de Fuglsang

Le contexte

Cette année-là, tous les regards sont tournés vers deux hommes : Julian Alaphilippe et Jakob Fuglsang. Le Français a 26 ans, est double tenant de la Flèche wallonne et va bientôt arriver à maturité. Il est attendu comme le futur roi des Ardennes. Le Danois vit quant à lui sa meilleure saison, à 34 ans.

Lors des Strade Bianche et de la Flèche, le duel a tourné à l’avantage d’Alaphilippe. Lors de l’Amstel, le duo s’est fait croquer par un Mathieu van der Poel stratosphérique . Cette fois-ci, il n’y aura pas match.

Le résultat : 16e

Il n’est pas à la hauteur. Quand Fuglsang a accéléré à 15,6 km de l’arrivée, dans la Roche-aux-Faucons, Alaphilippe était dans sa roue. Il a été le premier des cadors à s’écarter. Seizième à 1’29", "Loulou" termine dans le même groupe qu’un jeune prometteur : Tadej Pogacar (20 ans, 18e).

Le lauréat de Milan-Sanremo s’est fait essorer par des conditions pluvieuses qu’il n’apprécie pas, mais aussi par l’accumulation des courses : "Je roule depuis fin janvier, en Argentine. Il est donc logique de manquer de fraîcheur, d’être fatigué. Je vais prendre du recul pour savoir quoi faire l’an prochain."

Ce qu'il lui a manqué

Beaucoup d’énergie, à l’en croire. Pas de regret pour lui, sur le jour J, mais un programme peut-être à repenser… surtout maintenant qu’il a étreint la Primavera.

2020 : Son échec le plus ubuesque

Le contexte

Glorieux. Julian Alaphilippe a été sacré champion du monde à Imola, une semaine plus tôt. C'est sa première course avec le maillot arc-en-ciel sur le dos, puisqu'il a fait l'impasse sur la Flèche wallonne. Le puncheur français est encore bercé par la douce euphorie du couronnement planétaire, il se trimballe avec une pancarte aussi large que sa confiance est grande.

Le résultat : 5e

Il change plusieurs fois en quelques minutes. Dans son esprit, d'une part : Alaphilippe se pense vainqueur avant de comprendre que Primoz Roglic lui a grillé la politesse. Dans les faits, surtout : sa deuxième place se transforme en cinquième, à l'issue d'un déclassement logique. Le champion du monde n'a pas gardé sa ligne pendant son sprint, perturbant ceux de Marc Hirschi (2e) et Tadej Pogacar (3e).

Ce qu'il lui a manqué

Une pointe de flegme en plus dans la dernière ligne droite, certainement, comme si l'ivresse du pouvoir l'avait un temps gagné et qu'il avait besoin de quelques jours de plus pour digérer l'obtention de la tunique irisée. Trois suffiront pour offrir à sa tenue d’apparat l'éclat d'une victoire, le mercredi suivant lors de la Flèche brabançonne.

2021 : Tombé sur un grand Pogacar

Le contexte

Six mois après son drôle de loupé, Alaphilippe peut déjà mettre les choses au clair et ses rivaux au pas, à Liège. Dans la semaine, il a encore gravi en monarque le Mur de Huy. Heureusement, d'ailleurs, parce que son entame d'exercice 2021 avait été seulement correcte. Il partage le statut de favori avec le duo slovène Primoz Roglic - Tadej Pogacar.

Le résultat : 2e

Décevant, tant Alaphilippe n'envisage plus que la victoire, sur la grande course qui lui sied le mieux parmi celles qui manquent à son palmarès. Le champion du monde s'est fait déborder par Pogacar dans les derniers mètres d'un sprint à cinq qu'il a achevé au deuxième rang.

Ce qu'il lui a manqué

Pas grand-chose. Il a été battu par un Tadej Pogacar que l'on ne présente déjà plus, un an plus tard, et dont la science du timing a été brillante dans ce sprint. Six ans après sa deuxième place de 2015, Alaphilippe espère sans doute avoir "bouclé la boucle" de ses approches infructueuses de la Doyenne. Il est temps pour lui de la conquérir.

