Cyclisme

Liège-Bastogne-Liège : Vainqueur en 2018, Bob Jungels raconte son sacre : "Julian me dit à la radio : 'Vas-y, vas-y !'"

LIÈGE-BASTOGNE-LIÈGE - Lauréat de l'épreuve en 2018, Bob Jungels revient dans Cycling Show sur "(son) jour préféré sur le vélo, (sa) plus grande victoire". Alors au sein de l'équipe Quick-Step, le coureur de la formation AG2R Citroën explique notamment s'être échappé innocemment. Son coéquipier Julian Alaphilippe l'a prévenu qu'il avait un coup à jouer via sa radio. Et bingo ! Voici son interview.

00:02:22, il y a une heure