Julian Alaphilippe pensait être dans la bonne roue. Celle de Tadej Pogacar. Mais quand Dylan Teuns a porté son accélération décisive, mercredi à quelques mètres du pinacle du Mur de Huy, le prodige slovène s'est dressé sur les pédales… puis s'est très vite rassis. Un trio s'est inexorablement envolé et "Pogi" a seulement pris la 12e place de la Flèche wallonne , contourné tel un îlot directionnel par le champion du monde, qui a échoué au pied du podium.

La déception est relative, pour Alaphilippe : il n’avait peut-être pas ciblé le bon adversaire, mais il est surtout tombé sur plus fort que lui. Quant à Pogacar, c'est d’inquiétude dont il est question. A-t-il montré un signe de faiblesse qui le fragilise dans l’optique de conserver son titre, dimanche lors de Liège-Bastogne-Liège ? Nicolas Fritsch relativise le camouflet encaissé par le leader d'UAE Emirates : "La Flèche ne correspond pas forcément à ses caractéristiques."

Ils construisent des côtes courtes mais difficiles ici en Belgique !

"C'est un coureur qui est explosif, mais dans des courses plus usantes, quand la fatigue entre en jeu, poursuit notre consultant. Là, sur une ascension sèche, de 2'40" à 100% de ses capacités, il [Pogacar] est bon, mais il n’est pas le meilleur." Le signal d’alarme n'est pas seulement modéré, selon Fritsch. Il est inexistant : "Sa légère défaillance dans le Mur de Huyne change rien en vue de Liège-Bastogne-Liège, il sera dans le coup, il coche toutes les cases pour gagner."

Tadej Pogacar a pris son coup de moins bien avec légèreté, à en croire sa réaction sur les réseaux sociaux. "Ils construisent des côtes courtes mais difficiles ici en Belgique ! Mais cela reste une belle course", a-t-il souri mercredi. Pourtant, voir plus de dix coureurs le devancer à Huy a de quoi faire grincer des dents. Ce résultat était-il un fidèle témoin de la hiérarchie ? "Un coureur comme lui, quand il n'est plus dans le coup pour le podium, je pense qu'il déroule un peu jusqu'à l'arrivée", estime notre spécialiste.

Façon Lombardie 2021 ?

Son "Top 5" à Sanremo ne résonnait pas comme un échec cuisant. Lors d'A travers la Flandre, sa dixième position était plutôt encourageante. Tandis qu'il a été bluffant durant le Ronde, où il a pris une drôle de quatrième place . La Flèche ressemble (seulement) à un premier accroc en 2022 pour le Slovène de 23 ans. Toujours est-il que l'on se demandait comment Pogacar pouvait être battu, il y a quelques semaines, et que l'on s'interroge maintenant concernant la marge dont il dispose sur la concurrence à l'aube de la Doyenne.

Une configuration qui rappelle celle de l'an passé, quand le fantasme de le voir tout rafler en fin d'année, de la course en ligne des "Europe" à celle des Mondiaux, en passant par les chronos, s’était vite évaporé. Puis Pogacar avait été performant, sans crever l'écran, lors des épreuves de préparation pour le Tour de Lombardie… où il avait répondu présent, grimpant sur la plus haute marche du podium pour donner à sa saison des allures historiques. Cette fois encore, il a peut-être bien calculé son coup, fait le nécessaire pour conclure glorieusement son premier bloc de courses (reprise prévue au Tour de Slovénie, mi-juin).

Pas (seulement) les mêmes rivaux

Retourné dans son pays entre la Flèche et le Monument ardennais, en raison d’un deuil dans la famille de sa compagne, Pogacar devrait revenir en Belgique ce samedi. Dimanche en direction de Liège, avec 55 bornes de plus à parcourir, il croisera le fer avec certains adversaires qui l’ont dominé mercredi : Julian Alaphilippe, Alejandro Valverde, Dylan Teuns ou autre Aleksandr Vlasov. Mais il devra aussi se méfier de coureurs qui ont emprunté un itinéraire différent : Wout van Aert, Matej Mohoric ou encore Romain Bardet

Un plateau légèrement différent qui suggère qu'il faut d'autant plus se méfier des conclusions tirées à Huy. Tadej Pogacar y a montré un visage humain qui ne remet pas tout en cause. Ces dernières semaines, il s'est aventuré hors de son terrain de chasse favori, attestant de son énorme polyvalence sans pour autant étendre son royaume. Le voici de retour dans son domaine de prédilection, au départ d'une épreuve qui colle parfaitement à ses qualités et qui fera basculer le bilan de sa première moitié de saison. Sera-t-il tout juste bon (pour lui) ou excellent ? Réponse dimanche.

