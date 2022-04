Il était attendu, comme presque toujours quand il est annoncé sur une course maintenant. Mais il sera finalement le grand absent de Liège-Bastogne-Liège. Tadej Pogacar ne sera pas au départ de la Doyenne des classiques. Rentré jeudi en Slovénie pour apporter son soutien à sa fiancée Urska Zigart, et sa famille, le leader d'UAE Emirates a dû renoncer à défendre son titre. Samedi matin, son équipe a officialisé son forfait et annoncé son remplacement par Brandon McNulty dans l'équipe pour dimanche.

