Bardet inscrit Milan-Sanremo à son programme

Romain Bardet modifie légèrement ses plans pour la saison 2019. Le leader de l’équipe AG2R La Mondiale a décidé de s’aligner sur Milan-Sanremo cette saison. En 2013, Bardet, qui n'en était qu'à sa deuxième saison professionnelle, s'était classé 17e lors de son unique participation dans une édition raccourcie à cause d'une tempête de neige.

L’exemple Nibali

Presque toujours favorable aux routiers-sprinteurs, la "classicissima" a été gagnée l'an passé par l'Italien Vincenzo Nibali, lui aussi très bon grimpeur et grand descendeur. En début de saison, le coureur de Brioude a prévu de prendre part au Tour du Haut-Var (22 au 24 mars), une course qui figure aussi pour l'anecdote au programme de Thibaut Pinot. La troisième et dernière étape comporte une spectaculaire arrivée au sommet du Mont Faron, au-dessus de Toulon.

Par la suite, Bardet devrait participer à l'une ou aux deux courses du week-end ardéchois et drômois (Boucles de l'Ardèche le 2 mars, Drôme Classic le 3 mars) avant de s'aligner au départ de Paris-Nice (10 au 17 mars).

Deuxième du championnat du monde 2018 derrière l'Espagnol Alejandro Valverde, le premier Français classé des quatre dernières éditions du Tour (2e en 2016, 3e en 2017), a toujours marqué son intérêt pour les grandes courses d'un jour. Mais il s'était consacré jusqu'à présent à Liège-Bastogne-Liège et au Tour de Lombardie, deux courses typées grimpeurs ou puncheurs.