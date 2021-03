Primavera sera diffusée en intégralité. Après un Paris-Nice et un Tirreno-Adriatico épiques et à rebondissements marqués par les victoires de Maximilian Schachmann et Tadej Pogacar , place au premier Monument de la saison ! Samedi 20 mars, à partir de 9h30 et jusqu'à 18h, vivez Milan - San Remo en direct sur l'application Eurosport. Pour la première fois de son histoire, lasera diffusée en intégralité.

Vainqueur en 2020, Wout van Aert sera l'un des immenses favoris à sa propre succession. Le coureur belge de la Jumbo-Visma est l'un des coureurs les plus attendus de cette 112e édition de la La Classicissima avec le champion du monde français Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) et Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix), vainqueur des Strade Bianche et de deux étapes sur Tirreno-Adriatico.

Parmi les autres coureurs à suivre, le Belge Philippe Gilbert, le triple champion du monde slovaque Peter Sagan, la légende italienne Vincenzo Nibali, le champion de France Arnaud Démare ou encore le Danois Mads Pedersen pourraient également tirer leur épingle du jeu.

Pour vous accompagner dans ce rendez-vous immanquable de ce début de saison, vous pourrez retrouver les commentaires des Rois de la Pédale, emmenés par Guillaume Di Grazia, Colin Bourgeat, Jacky Durand et Steve Chainel.

