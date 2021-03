Cyclisme

Milan - Sanremo - Une attaque au bon moment et Stuyven a piégé les favoris : le final haletant

MILAN-SANREMO - Ce n'est pas lui que l'on attendait pour remporter le premier Monument de la saison mais Jasper Sutyven (Trek-Segafredo) a joué à la perfection en piégeant ses adversaires avec une attaque à un peu plus de deux kilomètres de l'arrivée. Il a finalement résisté au retour des costauds derrière lui et notamment Caleb Ewan et Wout Van Aert. Le final en vidéo.

00:03:02, il y a 34 minutes