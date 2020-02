L'Allemande Emma Hinze a remporté vendredi l'épreuve reine de la vitesse individuelle des championnats du monde de cyclisme sur piste de Berlin, son deuxième titre en quelques jours. Emma Hinze, portée par un public en feu dans le vélodrome de Berlin, s'est imposée en finale en deux manches contre la Russe Anastasia Voinova. Il s'agit de la deuxième médaille d'or de l'Allemande de 22 ans dans ces mondiaux, après le titre remporté mercredi en vitesse par équipes.

Anastasia Voinova, son adversaire en finale, était pourtant une rude cliente : médaillée d'argent de la vitesse aux Jeux olympiques de Rio 2016, et d'or aux Mondiaux sur 500 mètres en 2015 et 2016. En demi-finale, Hinze avait écarté, également en deux manches, la cycliste hong-kongaise Lee Wai Sze, 32 ans, double championne du monde l'année dernière de vitesse et de keirin. Lee a décroché la médaille de bronze, en battant lors de la petite finale la Canadienne Kelsey Mitchell.

La Japonaise Yumi Kajihara a remporté vendredi l'omnium des championnats du monde de cyclisme sur piste de Berlin. Kajihara a devancé la talentueuse Italienne de 20 ans Letizia Paternoster, et la Polonaise Daria Pikulik pour s'offrir son premier titre mondial à 22 ans. Dans cette discipline olympique combinée, qui propose quatre épreuves différentes disputées dans la même journée, l'objectif est d'abord de ne pas faire d'erreur au début pour arriver bien placée au départ de l'ultime et décisive épreuve : la course aux points.

Le tableau s'est de fait éclairci dès le scratch, la première épreuve, avec le zéro pointé de deux des favorites : la Britannique Laura Kenny a été prise dans une chute spectaculaire peu avant l'arrivée et la Néerlandaise Kirsten Wild a été déclassée.