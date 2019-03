Mondiaux sur piste : Lee Wai Sze fait le doublé vitesse-keirin

En finale, Lee Wai Sze (31 ans) a devancé l'Australienne Kaarle McCulloch et la Russe Daria Shmeleva pour enlever son premier titre mondial dans le keirin. Les Pays-Bas et l'Australie se sont taillé la part du lion avec six titres chacun sur les 20 décernés depuis mercredi.

Côté français, Mathilde Gros, championne d'Europe en titre, n'a pu faire mieux que sixième dans la finale du keirin, deux jours après sa médaille de bronze de la vitesse individuelle.

Battue lors du premier tour et contrainte de passer par un repêchage, la jeune Provençale (19 ans) s'est qualifiée ensuite sans difficulté. En finale, elle a tenté de prendre la tête, à la corde, dans l'avant-dernier tour mais a été débordée par Morton et Lee.