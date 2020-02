La délégation française tient son premier sacre à Berlin. Benjamin Thomas a remporté samedi la médaille d'or de l'omnium, une épreuve olympique, aux Mondiaux de cyclisme sur piste disputés dans la capitale allemande. Il a devancé le Néerlandais Jan Willem van Schip et le Britannique Matthew Walls, à l'issue de la course aux points, quatrième et dernière épreuve de cette discipline combinée.

Thomas a déjà été champion du monde de la discipline en 2017 et vice-champion du monde l'an dernier. L'omnium est une discipline composée de quatre épreuves: le scratch, la course tempo, l'élimination et la course aux points, dans cet ordre. Thomas a remporté le scratch, terminé deuxième de la course tempo et quatrième de l'élimination.

Vidéo - Thomas surclasse la concurrence pour redevenir champion du monde de l'omnium 01:46

Une victoire en patron

Arrivé en leader sur la dernière épreuve, la course aux points (un sprint tous les dix tours), il a maîtrisé le combat en costaud tout au long des 100 tours (25 km). Il a assommé ses adversaires d'entrée en remportant trois des cinq premiers sprints. Il a ensuite trouvé la force d'aller contrer ses rivaux directs à chacune de leurs tentatives de démarrage.

Il a enfin et surtout réussi à prendre un tour au peloton, à trois tours de l'arrivée, en compagnie du Néerlandais van Schip, ce qui lui a valu un bonus de 20 points et l'assurance définitive de l'or mondial. Son palmarès est riche d'une autre médaille d'or aux championnats du monde, en américaine en 2017, associé à Morgan Kneisky.